900 Bin Kişinin Beklediği Haber Geldi!

TBMM'de edinilen bilgiye göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verileceği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen taşerona kadro müjdesiyle birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başlanmıştı. KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.