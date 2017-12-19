Urfalının Evini Başına Yıktılar...

Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi’ndeki bir eve giren hırsız veya hırsızların evden yaklaşık olarak 50 bin TL değerindeki altını çaldığını söyleyen ev sahibi Yakup Kaya, eşinin sınavı olduğu dışarı çıktığını, çıkarken de takılarını ve ziynet eşyalarını dolabın içine koyduğunu, daha sonra ise altınları koydukları yerinde bulamadıkları söyledi.

Kaya, “Bizler eve dününce farkına varamadık. Akşam geç saatlerde farkına vardık. Evimizin altını üstüne getirdik ama bulamadık. Bulamayınca olayı polise bildirdik. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede güvenlik kameraları incelemesi yaptı.” dedi.

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının artığını söyleyen Kaya, ilçede hemen her gün bir eve girildiğini söyleyerek, “Burada yetkililere çağrımız şudur; benim evimi yaktılar, başka kimsenin evini yanmasın. Gündüz ortası evlere dalacak kadar ileri gittiler. Bu desteği nereden alıyorlar anlamıyoruz. “ifadelerini kullandı