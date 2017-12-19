Lağım Sorununu Çözen Mehmet Hamdi Us'a Teşekkürler

Şanlıurfa Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü geçtiğimiz aylarda okullarındaki kanalizasyon borularının tıkanmasından dolayı zor anlar yaşadıklarını, eğitimi sekteye uğrattığını dile getirerek sesini duyurmaya çalışmış, urfa.com ekibi olarak Müdür İbrahim Müjde’nin sesine ses olmak için haberini yayınlamıştık.Çok geçmeden sesimiz yetkililer tarafından duyuldu ve Şanlıurfa Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kanalizasyonu yetkililer tarafından onarıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi Us, Şanlıurfa Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşanan kanalizasyon sorununa kayıtsız kalmayarak gerekli çalışmaları hemen başlattı. Edinilen bilgilere göre kanalizasyon sorunu halledilen okulda eğitim daha da sağlıklı ve iyi şartlar altında veriliyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına eğitim için attıkları bu güzel adım için teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.Önceki Haberi Okumak için Tıklayınız. "Suçlu Kim? Karaköprü İlçe Milli Eğitim Mi? Belediye Mi?