Fatma Şahin Yine 1. Sırada, Nihat Çiftçi Sınıfta Kaldı

Araştırma için 30 Büyükşehirde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup yaş, cinsiyet ve eğitimine bakılmaksızın 10 bin 640 kişiyle yüz yüze görüşmeyle gerçekleşti.
Bu görüşmeler sonucunda elde edilen verilerde belediye başkanları sıralamasında yüzde 63,6’yla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer alırken ikinci sırayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu 60,5’le aldı. Sıralamada Antalya, Kocaeli, Malatya ilk 5’e girerken, Eskişehir, Ordu, Kahramanmaraş, Konya, Diyarbakır da 30 Belediye arasında ilk 10’a girmeyi başardı.
Yapılan araştırmalar sonucunda ilk 10’a giremeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz temmuz ayında da listede yer alamamıştı. ORC yerel araştırma Temmuz 2017 verilerinde, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den memnun musunuz?” sorusuna verilen cevaplarda;
Memnunum: %39,0
Memnun Değilim: %57,2
Fikir Belirtmeyenler: %3,8 olarak belirlenmiş ve memnuniyet durumlarına göre değerlendirildiğinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi %39,0 memnuniyet oranı ile 30 büyükşehir belediyesi arasında 23. sırada yer almıştı.
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