Fatma Şahin Yine 1. Sırada, Nihat Çiftçi Sınıfta Kaldı

Memnunum:

Memnun Değilim:

Fikir Belirtmeyenler:

Yayınlanan raporda 30 Büyükşehir Belediyesinin performansları değerlendirilerek dereceler verildi. Araştırma Şirketi ORC’nin verilere göre belediyecilik hizmetlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer alarak, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı olurken Nihat Çiftçi sıralamada ilk 10’a giremedi.Araştırma için 30 Büyükşehirde farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup yaş, cinsiyet ve eğitimine bakılmaksızın 10 bin 640 kişiyle yüz yüze görüşmeyle gerçekleşti.Bu görüşmeler sonucunda elde edilen verilerde belediye başkanları sıralamasında yüzde 63,6’yla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk sırada yer alırken ikinci sırayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu 60,5’le aldı. Sıralamada Antalya, Kocaeli, Malatya ilk 5’e girerken, Eskişehir, Ordu, Kahramanmaraş, Konya, Diyarbakır da 30 Belediye arasında ilk 10’a girmeyi başardı.Yapılan araştırmalar sonucunda ilk 10’a giremeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz temmuz ayında da listede yer alamamıştı. ORC yerel araştırma Temmuz 2017 verilerinde, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den memnun musunuz?” sorusuna verilen cevaplarda;olarak belirlenmiş ve memnuniyet durumlarına göre değerlendirildiğinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçiile 30 büyükşehir belediyesi arasındayer almıştı.