Sosyal Bilimler MYO’da Sevgi Konulu Panel

Harran Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü tarafından “Yaşam Serüveninde Sevgi” adlı konferans düzenlendi.İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Yargıcı tarafından sunulan konferansa, Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, müdür yardımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Açılışta bir konuşma yapan yüksekokul müdürü Prof. Dr. Elmastaş, sevginin çok önemli bir güç olduğundan bahsederek şunları söyledi; “Sevgi hayatın pusulasıdır. Şefkat merhamet gibi duygular insanın vazgeçilmezi olmalıdır. Kavgalar ve düşmanlıklar, sevgisizlikten meydana geliyor. Sevmediğiniz işte başarılı olamazsınız” diyerek panele konuşmacı olarak katılan Doç.Dr. Atilla Yargıcıya ve programı düzenleyen Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümüne teşekkür etti.Böyle etkinliklerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, tek bir işte uğraş verenlerde belli bir zaman sonra bilim körlüğü meydana geldiğini, farklı etkinlik ve branşlarda öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gerekliliğini belirten İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Yargıcı; “Asrımız savaşlarla, buhranlarla yoğruluyor. Sevginin yönü değiştirilmiş ve yozlaştırılmış. İnsanın, sevginin asıl kaynağını araştırması lazımdır. Allah sevgisi, insan sevgisi, çevre sevgisi bunlar sevginin çeşitleridir. ‘Sevgi bir sanattır, öğrenilmesi gerekir’ diyorlar hayır öyle değil; sevgi insana Allah tarafından konuşmuş bir duygudur. Allah, latifelerini duygularını dışarıya olumlu şekilde aksedilmesi için insanın kalbine sevgi ve şefkat duygularını yerleştirmiştir. Sevgi insanın kendi iradesiyle sonradan ortaya çıkmaz. İnsan kendisine lütfedilen sevgiyi kullanır” diye konuştu.Panel, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından Doç. Dr. Atilla Yargıcı’ya plaket takdimi ile sona erdi.