Erişilebilirlik İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu toplantısı valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz başkanlığında yapıldı.Vali yardımcısı Tarık Açıkgöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, il müdür yardımcıları Mehmet Karataş, Mürsel Keçeli ve komisyon üyeleri katıldı.Vali yardımcısı Tarık Açıkgöz, 7 kişiden oluşan teknik değerlendirme heyetinin 2017 yılında yapılan planlar doğrultusunca İl genelinde kamu özel sektör binalarında denetimler yapacağını belirterek, komisyonun öncelikli hedefinin sağlık kuruluşları ve eğitim kurumlarındaki denetimlerinin biran önce bitirmek olduğunu ifade etti.ASP İl Müdürü Hasan Bilici, erişilebilirlik hizmetlerinde engellilerin her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesini amaçladıklarını ifade etti.“ Yoğun biçimde kullanılan ve büyük kamu binalarında görme engellilere yönelik kabartma sandalye kullananlar için kot farkı standartlara uygun olmayan rampaların düzeltilmesi, Mevcut rampaların önünün kapalı tutulmaması, görme engelliler için hissedilebilir yönlendirici kaplama donatılarının açık alan ve kamu binalarına uygulanması, görme engelliler için yürüyüş güzergâhında tehlike yaratan elemanların (eşya, tezgâh gibi) konulmaması, ağaç ve levhalara yakın uygulanmaması, çocuk oyun alanlarının engelli çocukların da faydalanabileceği biçimde tasarlanması, şehir alt yapı ve inşaat çalışmaları sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kamu kurum/kuruluşlarının binalarında ve kamusal kullanıma açık diğer iç mekânlarda engelliler için uygun tuvaletlerin bulunması, yerel yönetimlerce İlçelerde erişilebilirlik ve ulaşılabilir düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.Toplantı da “ bir önceki toplantının değerlendirilmesi, erişilebilirlik belgesi almaya hak eden kurum binalarına erişilebilirlik belgesi verilmesi, komisyon çalışmaların değerlendirilmesi, 2017 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve 2018 yılı aylık denetleme planının oluşturulması konuları görüşüldü”