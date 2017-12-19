Halfeti İçin Müjdeli Haber!

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Meslek Yüksekokulu açılması için Yüksek Öğretim Kurumundan onay aldı.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın girişimleri ile, yıllardır meslek yüksekokulu isteyen Halfetilileri sevindiren karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiYÖK Genel Sekreteri Necati Akçeşme imzası ile Resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda Halfeti Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında aşçılık bölümüne öğrenci alacak.Halfeti Meslek Yüksekokulunun açılışı ilçede sevince neden olurken, konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Yüksekokulun Halfeti’ye hayırlı olmasını dileyerek; “YÖK’ün onay verdiği Halfeti Meslek Yüksekokulumuzu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında aşçılık bölümüne öğrenci alımıyla açacağız. Halfeti ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda farklı bölümlerle okulumuzun eğitimini zenginleştireceğiz” diye konuştu.