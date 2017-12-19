İkinci Maaş Geliyor!

BU yılın başından itibaren uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım büyüyor. 45 yaş altındaki çalışanların sisteme kademeli katılımı yeni yılda da devam edecek. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren KİT'ler, mahalli idareler ve 50-100 çalışanı bulunan özel sektör sisteme katılacak. Söz konusu grupla otomatik BES sistemine yaklaşık 1.3 milyon çalışan daha dahil olacak. 10-50 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz'da sisteme katılım sağlayacak.Sisteme yeni girecek çalışanlardan da brüt maaşın yüzde 3'ü kadar BES kesintisi yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam edenlere de ek bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi aylık olarak alacaklara, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave katkı verilecek.