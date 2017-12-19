Urfa'da Roketli Saldırı,1 İşçi Şehit Oldu!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarı bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD/PKK tarafından yapılan silahlı saldırı neticesinde ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Birecik'te sınır bölgesinde bulunan Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarı bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda yol yapımında çalışan Mustafa Yoldaş isimli bir işçi ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalenin ardından Yoldaş, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yoldaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.