İş Arayanlar Dikkat, 80 Bin Kişiye İş Fırsatı

İstihdam seferberliği ile sunulan teşvikler, 2017’de istihdamın artmasına yardımcı oldu. Bu yolla 1.5 milyon kişilik ilave istihdam sağlandı. Geçen hafta İstihdam Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşviklerin 2018’de de süreceğini açıkladı. TOBB’dan +2 istihdam isteyen Erdoğan, esnafa da 6 ay boyunca maaş, prim ve vergi desteği sağlanacağını açıkladı.Peki 2018 istihdam anlamında nasıl geçecek? Ekonomist Dergisi bu sorunun cevabını aramak için Türkiye’nin önde gelen şirketini içine alan bir araştırma yaptı. Çıkan sonuç, istihdam artışıyla ilgili ipucu veriyor. Araştırma 50 şirketin gelecek yıl 80 binden fazla personel almayı planladığını ortaya koyuyor. 11 bin 855’le en çok alımı Türkerler Holding yapacak.Ana iş dalı temizlik, güvenlik, hazır yemek olan ISS, 10 bin kişilik alım planıyla ikinci sırada. Onu 8 bin kişiyi işe almayı planlayan LC Waikiki ile 6 bin 500 kişiyi bünyesine katmayı hedefleyen Migros takip ediyor. 2018’de finans sektörünün işe alımlarda durgun bir seyir göstereceği öngörülürken, hızlı tüketim ürünleri pazarında işe alımların her zamanki seyrinde devam etmesi bekleniyor.Mobil internet, e-ticaret vb. sektörlerle perakende de sektörün büyümesi ile birlikte işe alımlarda artış söz konusu olacak. İş arayanlar şirkelerin internet sitelerinden, Eleman.net, Kariyer.net ve Yenibiris.com gibi insan kaynakları ve kariyer sitelerinden başvuru yapabilir. Özgeçmişinizde yer alan bilgilerin yeterli ve eksiksiz olmasına dikkat edin.