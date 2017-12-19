Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Aralık 2017 13:02:06 Tarihinde eklenmiştir.

Yüksek Maaş İçin 2018'i Bekleyin

Biraz daha beklemek daha karlı...

Yüksek Maaş İçin 2018'i Bekleyin

Emekli olacaklar için yılın son ayı en zor dönem diyebiliriz. 2017 yılının sonlarını yaşadığımız bu günlerde emekli olacaklar, "Şimdi mi başvursam, yoksa yeni yılı mı beklesem?" diye düşünüyor.

Bu önemli bir ayrıntı, çünkü bağlanacak olan emekli maaşını direk ilgilendiriyor. Peki 2017'de yılında mı, yoksa 2018 yılında mı emekli olmak kazançlı? Dünya Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, 2018 yılında emekli olmanın daha avantajlı olacağını söylüyor.
 
ZAMLI MAAŞ İÇİN YENİ YILI BEKLEYİN

"2017-Ocak dönemi emekli zam oranı (TÜFE artış oranı) yüzde 4,73 ve 2017-Temmuz dönemi emekli zam oranı yüzde 5,89’dur. Buna göre yıllık bileşik bazlı emekli zam oranı yüzde 10,90 olmuştur. 2018 yılı karşılaştırması yapabilmek için doğrudan bir zam oranı belirlemek şu anda mümkün değil. Ancak çeşitli varyasyonlar kurarak bir sonuca varılabilir.

Emekli zam oranlarını görebilmek için 2017 yılına ait TÜFE ile büyüme hızının açıklanması gerekiyor. TÜİK tarafından, 2017 yılına ait TÜFE oranı 2018 yılı Ocak ayında, büyüme hızı ise 2018 yılı Mart ayı sonunda açıklanacak. Bu nedenle bu verileri görmeden kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak gerek 2017 yılı ilk 11 aylık TÜFE gerek 2017 yılı ilk III çeyrek döneme ait büyüme hızı gerekse ekonomik gösterge ve beklentilere bakarak bir sonuca varmak mümkündür.

2017-Aralık dönemi için TÜFE oranını üç farklı varyasyon üzerinden değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Büyüme hızını ise beklentiler ve ekonomik büyüklükleri dikkate alarak yüzde 7 olarak değerlendirmek daha reel olacaktır.

Buna göre;

• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde -0,50 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 12,71 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 4,45 olacaktır.

• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde 0 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 13,26 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 4,97 olacaktır.

• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde 0,76 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 14,10 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 5,77 olacaktır.

Her üç varyasyonda da güncelleme katsayısı 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi birleşik zam oranlarından yüksek olacağından net olarak 2018 yılında emekli olanın 2017 yılında emekli olana göre daha yüksek aylık alacağı söylenebilir.

İlk varyasyonda 2018 yılında emekli olan 2017 yılında emekli olana göre yaklaşık yüzde 1 oranında daha yüksek aylık alacaktır. İkinci varyasyonda yüzde 1,52 oranında daha yüksek aylık alacaktır. Üçüncü varyasyonda yüzde 2,23 oranında daha yüksek aylık alacaktır."
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Milyonlara Müjde,Kavga Bitecek Barış Getirecek!
Hükümet tapusuz yapı mağduriyetine karşı harekete geçti. Türkiye’de yaklaşık 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesi verilmesi için yapılacak düzenleme bir hafta içinde Meclis’te.
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Büyük tuzak! Paralara çökecekler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurtdışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kadroya geçene 3 müjde birden
Kamuya geçen taşeronların hakları belli oldu. Buna göre, hazirana kadar yüzde 4 zam alacak olan işçilerin mesai ücretleri yüzde 60 zamlı ödenecek. Ayrıca, eylülde de ikramiye var.
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,123 bin işçi aranıyor!
İstihdam teşvikleri yasalaştı, özel sektör işçi alımını hızlandırdı Halen işverenler, iŞKUR aracılığıyla 123 bini aşkın eleman arıyor
Bu numaraya dönen yanıyor!
Bu numaraya dönen yanıyor!
‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Milyonlara Müjde,indirim sinyali geldi!
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede "Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz" derken yapılacak indirim ile ilgili de "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Evlenene 15 bin TL,İkiye Katlayabilirsiniz!
Çeyiz hesabı uygulamasında açılan hesap sayısı 25 bin 254’e ulaşırken, devlet katkısında üst sınır da 7 bin 500 liraya çıktı. Çiftler ayrı ayrı birikim yapıp tutarı ikiye katlayabilecek.
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İş Arayanlar Dikkat,112 bin eleman aranıyor!
İstihdam Seferberliği’yle işsiz sayısı her geçen gün azalırken, özel sektöre İŞKUR aracılığıyla 112 bin işçi aranıyor.
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
Bakanlık Açıkladı,İddialar Asılsızdır!
​Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) getirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
İmzalar Atıldı,Artık Ücretsiz!
​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dedaş Urfalıları Uyardı,Öde Kaldıralım!
Dicle Elektrik, tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu zamanında ödemediği için yasalara uygun biçimde tarımsal destekleme primlerine bloke konulan çiftçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, borcunu ödeyen çiftçilerin blokesinin en kısa sürede kaldırıldığı duyuruldu.
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
Urfa'da Yatırımlara Ne Kadar Harcandı?
İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci dönem Genel Değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonunda Vali Yardımcısı Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantıya Harran Üniversitesi ve Belediye Başkanlıkları temsilcileri ile kamu kuruluşları amirleri katıldı. Gündemde 2018 yılı yatırım programında yer alan, uygulanan ve uygulanacak projelerin dağılımı ve kaynak ayırımı yer aldı. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, toplam proje bedeli ve kurumlara dağılımı hakkındaki konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿