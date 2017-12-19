Yüksek Maaş İçin 2018'i Bekleyin

Emekli olacaklar için yılın son ayı en zor dönem diyebiliriz. 2017 yılının sonlarını yaşadığımız bu günlerde emekli olacaklar, "Şimdi mi başvursam, yoksa yeni yılı mı beklesem?" diye düşünüyor.Bu önemli bir ayrıntı, çünkü bağlanacak olan emekli maaşını direk ilgilendiriyor. Peki 2017'de yılında mı, yoksa 2018 yılında mı emekli olmak kazançlı? Dünya Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, 2018 yılında emekli olmanın daha avantajlı olacağını söylüyor."2017-Ocak dönemi emekli zam oranı (TÜFE artış oranı) yüzde 4,73 ve 2017-Temmuz dönemi emekli zam oranı yüzde 5,89’dur. Buna göre yıllık bileşik bazlı emekli zam oranı yüzde 10,90 olmuştur. 2018 yılı karşılaştırması yapabilmek için doğrudan bir zam oranı belirlemek şu anda mümkün değil. Ancak çeşitli varyasyonlar kurarak bir sonuca varılabilir.Emekli zam oranlarını görebilmek için 2017 yılına ait TÜFE ile büyüme hızının açıklanması gerekiyor. TÜİK tarafından, 2017 yılına ait TÜFE oranı 2018 yılı Ocak ayında, büyüme hızı ise 2018 yılı Mart ayı sonunda açıklanacak. Bu nedenle bu verileri görmeden kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ancak gerek 2017 yılı ilk 11 aylık TÜFE gerek 2017 yılı ilk III çeyrek döneme ait büyüme hızı gerekse ekonomik gösterge ve beklentilere bakarak bir sonuca varmak mümkündür.2017-Aralık dönemi için TÜFE oranını üç farklı varyasyon üzerinden değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Büyüme hızını ise beklentiler ve ekonomik büyüklükleri dikkate alarak yüzde 7 olarak değerlendirmek daha reel olacaktır.• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde -0,50 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 12,71 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 4,45 olacaktır.• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde 0 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 13,26 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 4,97 olacaktır.• 2017-Aralık ayı TÜFE oranı yüzde 0,76 çıkarsa güncelleme katsayısı yüzde 14,10 ve 2018-Ocak dönemi emekli zam oranı yüzde 5,77 olacaktır.Her üç varyasyonda da güncelleme katsayısı 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi birleşik zam oranlarından yüksek olacağından net olarak 2018 yılında emekli olanın 2017 yılında emekli olana göre daha yüksek aylık alacağı söylenebilir.İlk varyasyonda 2018 yılında emekli olan 2017 yılında emekli olana göre yaklaşık yüzde 1 oranında daha yüksek aylık alacaktır. İkinci varyasyonda yüzde 1,52 oranında daha yüksek aylık alacaktır. Üçüncü varyasyonda yüzde 2,23 oranında daha yüksek aylık alacaktır."