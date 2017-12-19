Urfalı İntihar Etmişti,Urfa Barosundan Sert Açıklama!

Gözaltına alınan Ceylanpınarlı terör şüphelisinin Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 3. katından atlayarak 'intihar' ettiği açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruşturma başlatıldığını açıkladığı olaya ilişkin bir açıklama da Urfa Barosu'ndan geldi.Baro açıklamasında şöyle denildi: