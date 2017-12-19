Beyazgül: Vizyon Projeleri Sorgulamaya Gerek Yok

“Bari kalan bu şansı değerlendirelim. Kentler için vizyon projeler, O kentin geleceğine yön verir. Bundan dolayı günümüzde vizyon projeleri teşvik etmek için parsellerin bütünleştirilmesi avantajlı hale getirilir. Nedense Urfa da tam tersi oluyor. Vizyon adalarını parselleyerek bölüyor, emlakçı mantığıyla satışa çıkarıyoruz. Şuski alanındaki vizyon projesi şansımızı kaybettik, zira artık orası parsellenerek satışa çıktı. Gelin Kasaptaşı üzerindeki lojman alanında ve Haliliye Belediye alanında bu şansı kaybetmeyelim. O alanda yapacağımız vizyon projelerle Urfa’mıza yeni marka değerleri kazandıralım. Örnek projeler ortaya çıkaralım, gerekirse proje yarışmaları yapalım. Gelin Urfa için bu şansı kaybetmeyelim!” ifadelerini kullanmıştı.
Uğur Beyazgül'ün 'Şansımızı Kaybetmeyelim' dediği proje alanları
Beyazgül’ün bu çağrısının üstünden fazla bir zaman geçmemişti ki artık değerlendirmemiz gereken bir şansın kalmadığını duyurdu.
Vizyon projeleriyle değerlendirilmesi gereken alanların parsel parsel satışa sunulduğunu dile getiren Beyazgül konuyla alakalı açıklamalarından şunları ifade etti; “Son şansı da değerlendiremedik. Vizyon projeler başka bahara kaldı. Ne yazık ki, aldığımız duyumlara göre; Kasaptaşı’nın üzerindeki lojman alanı da parselleniyor ve parsel parsel satılacak…”
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