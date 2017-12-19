Beyazgül: Vizyon Projeleri Sorgulamaya Gerek Yok

Uğur Beyazgül Kentler için vizyon projelerle alakalı kentin geleceğine yön vereceğini ve elimizde hala bir şans varken bu şansı iyi değerlendirmemiz gerektiğini vurgulayarak yetkilileri konu hakkında alakaya davet etmişti. Beyazgül konuyla alakalı yaptığı açıklamada;ifadelerini kullanmıştı.Uğur Beyazgül'ün 'Şansımızı Kaybetmeyelim' dediği proje alanlarıBeyazgül’ün bu çağrısının üstünden fazla bir zaman geçmemişti ki artık değerlendirmemiz gereken bir şansın kalmadığını duyurdu.Vizyon projeleriyle değerlendirilmesi gereken alanların parsel parsel satışa sunulduğunu dile getiren Beyazgül konuyla alakalı açıklamalarından şunları ifade etti;