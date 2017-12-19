Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Aralık 2017 12:33:57 Tarihinde eklenmiştir.

Kadro Hazır,Birkaç Güne Tamam!

Yıldırım, düzenlemenin içeriğinin birkaç gün içinde net olarak ortaya çıkacağını söyledi

Kadro Hazır,Birkaç Güne Tamam!

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 850 bin taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili müjdeli haber 5 Aralık’ta gelmişti. Aradan geçen iki haftalık süre içinde açıklamalar yapıldı. Ancak bu açıklamalara rağmen taşeron işçilerin kafası karışık. En çok, maaş, özlük hakkı, belediye ve KİT’lerdeki çalışanlar dahil kimlerin kadroya geçeceği konuları soruluyor.

BİRKAÇ GÜNE TAMAM

Kafalardaki bu sorular yakında cevap bulacak. Bangladeş’e ziyaretinden önce açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Kadro çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak” dedi. Yasa tasarısı netlik kazandıktan sonra Meclis’te görüşmeleri başlayacak. Yıl bitmeden de yasa çıkmış olacak.

ENFLASYON VURGUSU

Asgari ücret konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır.”

KAPSADIĞI KURUMLAR

Çalışma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taşeron düzenlemesinin; 1) Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2) Özel bütçe kapsamındaki idareler, 3) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile 4) Sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanları kapsadığı ifade edilmişti.

69’U DEVRE DIŞIYDI

Bu açıklamanın üzerine BOTAŞ, Çaykur, DMO, TİGEM, TEDAŞ gibi 69 Kamu İktisadi Teşebbüsü’nde (KİT) çalışan taşeron işçinin kadro kapsamı dışında olabileceği ortaya çıkmıştı. 50 bin kişiyi ilgilendiren bu belirsizlik günlerdir tartışılıyor. Cuma günü KİT’lerdeki taşeron personelin de kadroya dahil edilebileceğiyle ilgili sinyaller gelmişti.

‘HENÜZ AÇIKLAMADIK’ 

Konu Başbakan Yıldırım’a da soruldu. Kadro detaylarının bu hafta içinde açıklanacağını ifade eden Yıldırım, “Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz” dedi. 850 bin kişilik kadro düzenlemesinin, KİT tartışmaları gölgesinde kalmaması ve eşitlik sağlanması için KİT’lerdeki taşeronun da kadroya alınacağı kulislerde konuşuluyor.

İŞÇİ 1893 LİRA İSTİYOR

Asgari ücretli 8.5 milyon işçinin 2018’de alacağı ücreti belirleyecek pazarlık, 1 Aralık’ta başlamıştı. İkinci toplantının yapıldığı Cuma günü işçi kesiminin teklifi ortaya çıktı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş’in başkanı Ergün Atalay, “1893 liraya hemen imza atarız” dedi. DİSK de asgari ücretin 2300 lira olmasını istiyor. Karar bu ay içinde açıklanacak.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿