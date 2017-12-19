Kadro Hazır,Birkaç Güne Tamam!

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 850 bin taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili müjdeli haber 5 Aralık’ta gelmişti. Aradan geçen iki haftalık süre içinde açıklamalar yapıldı. Ancak bu açıklamalara rağmen taşeron işçilerin kafası karışık. En çok, maaş, özlük hakkı, belediye ve KİT’lerdeki çalışanlar dahil kimlerin kadroya geçeceği konuları soruluyor.Kafalardaki bu sorular yakında cevap bulacak. Bangladeş’e ziyaretinden önce açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Kadro çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak” dedi. Yasa tasarısı netlik kazandıktan sonra Meclis’te görüşmeleri başlayacak. Yıl bitmeden de yasa çıkmış olacak.ENFLASYON VURGUSUAsgari ücret konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır.”Çalışma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taşeron düzenlemesinin; 1) Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2) Özel bütçe kapsamındaki idareler, 3) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile 4) Sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanları kapsadığı ifade edilmişti.Bu açıklamanın üzerine BOTAŞ, Çaykur, DMO, TİGEM, TEDAŞ gibi 69 Kamu İktisadi Teşebbüsü’nde (KİT) çalışan taşeron işçinin kadro kapsamı dışında olabileceği ortaya çıkmıştı. 50 bin kişiyi ilgilendiren bu belirsizlik günlerdir tartışılıyor. Cuma günü KİT’lerdeki taşeron personelin de kadroya dahil edilebileceğiyle ilgili sinyaller gelmişti.Konu Başbakan Yıldırım’a da soruldu. Kadro detaylarının bu hafta içinde açıklanacağını ifade eden Yıldırım, “Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz” dedi. 850 bin kişilik kadro düzenlemesinin, KİT tartışmaları gölgesinde kalmaması ve eşitlik sağlanması için KİT’lerdeki taşeronun da kadroya alınacağı kulislerde konuşuluyor.Asgari ücretli 8.5 milyon işçinin 2018’de alacağı ücreti belirleyecek pazarlık, 1 Aralık’ta başlamıştı. İkinci toplantının yapıldığı Cuma günü işçi kesiminin teklifi ortaya çıktı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş’in başkanı Ergün Atalay, “1893 liraya hemen imza atarız” dedi. DİSK de asgari ücretin 2300 lira olmasını istiyor. Karar bu ay içinde açıklanacak.