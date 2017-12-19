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Bu haber 19 Aralık 2017 12:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Turizmini Görünür Kılacak Yeni Proje...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in ‘GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi’ bölgenin turizm potansiyelini görünür kılmak için çalışacaklarını bildirdi.

Urfa Turizmini Görünür Kılacak Yeni Proje...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in ‘GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi’ bölgenin turizm potansiyelini görünür kılmak için çalışacaklarını bildirdi.
 
Projenin özgün ve yenilikçi ürünü “Mezopotamya Markası”konusunda bölge valileri başta olmak üzere belediye başkanları, rektörler ile turizm/kültür alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, iş yaşamını destekleyen kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden tam destek aldıklarını belirten Karahocagil, proje kapsamında; önümüzdeki aylarda kültür ve turizm alanlarında hizmet üreten kurum-kuruluşlar arasında destinasyon bazında işbirliği alanlarını belirlemek üzere çalıştaylar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.
 
Karahocagil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
 
''İnsanlık tarihi uzun bir öyküyse eğer; bu öyküye; ilk zanaatkar, ilk çiftçi, hatta ilk mimar-şehir plancısı, belki de ilk girişimci, ilk tarih yazıcısı, ilk kanun koyucusunu yetiştiren bu topraklarda, Mezopotamya ile başlamak gerek.
 
Bugünlerde sık sık duyduğumuz iki sözcük; girişimcilik ve yenilikçilik (inovasyon) bu toprakların ilk insanları için de pekala kullanılabilir. Belki de tarihin ilk Elon Musk’ları veya Bill Gates’leri bu topraklarda yaşıyordu. Düşünün; tekerlekli arabayı icat etmek, rüzgarı teknenin emrine veren yelkeni bulmak, buğday ekip tarıma başlamak veya bir yapıyı tonoz ile örtmek, yazıyı bulgulayıp, yaşananları kayıt altına almak, ticareti başlatıp ilk vergi sistemini getirmek, ağır ölçülerini kullanmak, zamanı gün ve yıl bazında tanımlamak...
 
Tamamı; bu toprakların ilk yenilikçilerin, girişimcilerinin başarısı. Çalışma yöntem ve araçları bizimkilere benzemese bile, onlar da, atalarımız da insanlık için çalışmışlar tıpkı bizler gibi, müreffeh bir gelecek, uygarlık inşası için çalışmışlar.
 
Biz de onlarca yıldır bir kamu kurulu olarak; Bölgenin hem sektörel hem de insan kaynakları açısından gelişmesi için çalışıyoruz. 
Bu çerçevede, 2014 yılı Eylül ayında bölge turizminin geliştirilmesi amacıyla; GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi’ni gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi turizm; ulusal ve uluslararası ölçekte ürettiği değerlerle hem ekonomik  hem de sosyal diyalogdan, sosyo-kültürel gelişmeye, hatta diplomasiye kadar değiştirici etkisi olan sektörlerin başında geliyor.
 
TURİZMİ BÖLGEDE LOKOMOTİF SEKTÖR YAPMAK MÜMKÜN
Rakamlar bize bu sektörün büyüklüğünü ortaya koyması açısından son derece çarpıcı. Şöyle ki; Geçtiğimiz yıl 1.2 milyarı aşkın turist dünyanın çeşitli noktalarına seyahat etmiş. Tarihler 2030’u gösterdiğinde bu rakamın dünya genelinde 1.8 milyara ulaşması bekleniyor. Turizm bir çok sektörü geride bırakarak toplam gelirin yüzde 10’unu; üretilen hizmetlerin de yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Her 10 çalışandan biri turizm sektöründe çalışıyor; hizmet üretiyor. Bu büyüme potansiyeli “sürdürülebilirliği” gündeme getiriyor. Sürdürülebilir Turizm dediğimizde; Çevresel korumayı; maddi ve manevi kültürel mirasın korunmasını, yerel topluluklar için etkileşimi ve saygıyı teşvik eden; bir turizm sektöründen söz ediyoruz.
 
Eskiden şehirler, oteller turizmin odağındayken, hızı önceleyen yaşam tarzı destinasyonları, rotaları, tematik turizmi öne çıkarıyor. Biz de projemizle bölgeyi baştan başa Mezopotamya Markası altında görünür bir destinasyon haline getirmek istiyoruz.
 
Projemizle;  Sürdürülebilir turizm esaslarına uygun olarak; bütüncül bir yaklaşımla;   GAP illerinin tarihi, arkeolojik, kültürel, doğal, dini, dilsel, folklorik, gastronomik değerlerinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzlemde tanıtılmasını,  Turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin yönetilmesini; Tarım, sanayi, hizmet vb. sektörlerle turizm arasındaki sinerjinin artırılmasını,  Sanatsal faaliyetler, özellikle el sanatlarının desteklenmesini, Turizm alt yapısının korunmasını ve iyileştirilmesini, Turizm yatırımlarının verimli biçimde yönlendirilmesini, Bölgesel olarak istihdamın artırılmasını hedefliyoruz.
 
Özetle, Projemizin ve ürünlerinin tekil turistten; yatırımcıya, sektörel olarak bu konuda çalışan kamu kurumlardan, reel sektöre kadar herkesin hizmetinde olduğunu ifade ediyorum. Bakarsınız biz de; Mezopotamya Markası ile Kral Gılgamış gibi bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak, onu binlerce yıllık yolcuğuna taşıyacak ölümsüzlük otunu buluruz. Genç dinamik ve hiç yaşlanmayan; güçlü ve yenilmez bir projemiz olur.''
 
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