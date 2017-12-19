Urfa Turizmini Görünür Kılacak Yeni Proje...

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'inbölgenin turizm potansiyelini görünür kılmak için çalışacaklarını bildirdi.Projenin özgün ve yenilikçi ürünükonusunda bölge valileri başta olmak üzere belediye başkanları, rektörler ile turizm/kültür alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, iş yaşamını destekleyen kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden tam destek aldıklarını belirten Karahocagil, proje kapsamında; önümüzdeki aylarda kültür ve turizm alanlarında hizmet üreten kurum-kuruluşlar arasında destinasyon bazında işbirliği alanlarını belirlemek üzere çalıştaylar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.Karahocagil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: