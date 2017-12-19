Mecliste Arapça Tartışması

Gazete DuvaR'ın aktardığı bilgiler doğrultusunda, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasının bir bölümünü Arapça yaptı.Genel kurulda söz aldıktan sonra 18 Aralık’ın Dünya Arapça Günü olduğunu hatırlatarak konuşmasına Arapça devam etmek isteyen Aslan’a AK Partili Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, yabancı dilde yapılan konuşmaların tutanaklara geçmediğini hatırlattı.Bu uyarı üzerine Aslan, “Barack Obama geldiğinde burada İngilizce konuşmuştu ve tutanaklara geçmişti. On binlerce kilometre ötedeki insanların konuştuğu dil tutanaklara geçiyor ama biz Türkiye yuttaşlarının ana dilinin tutanaklara geçmemesini gerçekten yadırgıyorum” dedi.Aslan konuşuyorken müdahalede bulunan Aydın, sözlerini kimsenin anlamadığını belirterek, Türkçe konuşmasını istedi. bunun üzerine Aslan, daha sonra Türkçesini de söyleyeceğini belirterek Arapça konuşmaya devam etti.