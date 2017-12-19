Urfalı Vekili Kullanıyorlar mı?,Fetö...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 2015 Nisan ayında yaşanan tahliye krizine ilişkin FETÖ üyesi hakimlere imzalı talimat verdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından açıklanmıştı. Talimatın kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden Fevzi Yazıcı isimli şüphelinin flash bellek içerisinde ABD’den getirdiği belirlendi. Yazıcı’nın dizüstü bilgisayarında yapılan incelemede 750 GB’lık bir hard disk bulundu. Bu hard diskin incelenmesi sonucunda örgütün 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceğine yönelik bir eylem planı çıktı.’17 Aralık mültimedya projesi’, ’17 Aralık yolsuzluk soruşturması’ isimli belgede özellikle kapatılan Zaman Gazetesi’nde örgütün 17 Aralık kumpasında görev alan örgüt üyesi savcı ve polislere nasıl destek olunacağına ilişkin ifadeler yer alıyor. Buna göre yapılacaklar listesinde ilk sırayı soruşturmanın nasıl başladığı, 17 Aralık günü neler yaşandığına ilişkin araştırma yapılması yer alıyor. Bu kısımda yer alan bir notta ise ‘İhraç edilen 1 polis müdürünün 17 Aralık’a ilişkin 1 dakikalık özet görüşü alınacak’ ifadeleri geçiyor.‘Sorgudaki skandallar’ başlıklı metinde ise CHP’nin FETÖ savunucusu Mahmut Tanal’ın gözaltılar sırasında verdiği beyanatların kullanılması hedefleniyor. ‘Avukat Sıddık Filiz’ konuşturulmalı denilen belgede ayrıca eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in görüşlerine de yer verilmesi gerektiği belirtiliyor. Hard diskte ayrıca Ekrem Dumanlı’nın gözaltına alınmadan önce Zaman Gazetesi’nde yaptığı konuşmayı içeren bir de video bulunurken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 17 Aralık sonrası kendisini temize çekmek için Ekrem Dumanlı’ya verdiği röportajın bir örneği de yer aldı.17-25 Aralık darbe girişiminde yer alan polislere yönelik ilk operasyonun yapıldığı 22 Temmuz tarihine ‘Sahur operasyonu’ adının verildiği belgede, eski polis müdürü Hayati Başdağ ve diğer polis şeflerinin gözaltına alındıkları esnada verdikleri tepkilerin özenli bir şekilde kullanılmasına dikkat çekiliyor. Yine bu kapsamda soruşturmayı yürüten polislerden birinin 1 dakikalık özet görüntüsü, bir polis avukatının görüşü veya firari Ekrem Dumanlı’dan görüş alınabileceği ifade ediliyor./Yenişafak)