Urfa'da Bir İntihar Daha!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 21 yaşındaki Ö. F. M. oturduğu evde, bilinmeyen bir nedenle tavana astığı iple kendini asarak intihar etti.

Olay, bugün saat 14.00 sularında, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hekimdede Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; evde hiç kimsenin olmadığı bir anda intihar eden Ö.F.M’yi, eve gelen akrabaları, tavana bağlı ipte asılı halde buldu. Sinir krizi geçiren akrabalarına çevredeki komşuları yardım etti, sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ö.F.M, asılı bulduğu yerden indirilirken, gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.