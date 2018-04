Ulaştırma Bakanı'na Sorunlar İletildi. Sonuç: Beklemede

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 10 Aralık günü yaptığı Urfa ziyaretinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba İle gün boyu Urfa’daki çalışmaları ve yatırımları değerlendirdi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın Urfa’ya gelmesini fırsat bilen vatandaşlar, şehirdeki ulaşım sorunlarının neler olduğunu bir bir sıralamaya başladı. Çözüm önerilerinin bir an önce faaliyete dökülmesini isteyen vatandaşlar, Urfa ulaşımındaki sıkıntıların azımsanacak kadar az olmadığını dile getirirken özellikle Akçakale-Ceylanpınar Yolunda sathi kaplamadan dolayı yaşanan can ve mal kayıplarına dikkat çekerek;“Ulaştırma Bakanımızdan Akçakale yolunun duble yola çevirmesini istiyoruz. Bu yolda can ve mal kayıplarını fazlasıyla yaşadık. Bu sebeple Akçakale acilen halledilmesi gereken bir yoldur.” İfadelerini kullandı.Sadece Akçakale – Ceylanpınar arası yolunun durumuyla beraber ardı ardına sıralanan birçok ulaşım sorununu da dile getiren bir vatandaş, bazı nedenlerden dolayı durdurulan çevik Kuvvet Kavşağı’nın yapımının tekrardan başlanmasını talep ederek; “Çevik Kuvvet Kavşağının Yapımına başlanılmasıyla durdurulması bir oldu. Kavşağın bitiş tarihi uzayacak, senelerce bir kavşağın yapımının bitmesini beklemek Urfa ulaşımını büyük sıkıntılara sürükleyecektir. Bakanımızdan ricamızdır, Urfa’da ulaşım ile ilgili projelerin aksamadan devam etsin ki artık rahat edelim.” dedi.Kısas-Karaali yolunun dar olmasından dolayı iki aracın yan yana geçerken zorlandığı ve bu sebepten dolayı yaşanan kazaların meydana gelmesiyle, geçtiğimiz aylarda kamuoyu uluşturan vatandaşların Ulaştırma Bakanı’nın Urfa’ya gelmesini fırsat bilerek Kısas Karaali yolu ile ilgili taleplerini de dile getirdi.Öte yandan Birecik’e yeni yapılan hastanenin ‘yol olmadığından dolayı’ faaliyete girmediğini iddiaları gündeme geldi. Bir vatandaş konuyla alakalı “Birecik’te yeni hastane yapıldı. Yolu yok diye faaliyete girmiyor. Karayolları bu hastaneye yol vermiyormuş. Yol olmazsa hastanenin ne hayrı olacak. Ulaştırma Bakanı bu konuda halka bir açıklama yapmalı” ifadelerini kullandı.