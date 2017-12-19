Taşerona Bir Müjde Daha!

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinde çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemeye bu hafta son noktanın konulup, yasa tasarısının Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Yasanın da kısa süre içerisinde tamamlanıp kadroya geçiş işlemlerine başlanması planlanıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişte hiçbir kaybı olmayacak. Bu işçilerin ücret ile mevcut mali hakları aynen devam ettirilecek. Ayrıca kamudaki tüm sürekli işçilere ödenen yıllık 52 günlük tediye ücreti de verilecek. Yani kamu kurumlarındaki taşeron işçiler ikramiyeye kavuşacak. Taşeron firma kadrosundayken çalışılan süreler de kıdeme dahil edilecek. İzin hakları da korunacak. Örneğin; 6 yıldır aynı taşeron firmada görev yapan kişi, kadroya geçtiğinde 6 yıl üzerinden yıllık izin hakkını koruyacak ve 20 gün yıllık izin hakkına tabi bulunacak.Halen SSK'lı olarak çalışan taşeron işçilerin, kamuya geçişte bu anlamda statülerinde de bir fark olmayacak. Yine SSK'lı bir biçimde çalışmalarına devam edecekler ve bu statüde emekli olabilecekler. Bu nedenle herhangi bir hak kaybı yaşamayacaklar.Başbakan Binali Yıldırım, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görevli 50 bin kişilik personelin taşeron düzenlemesinden faydalanamayacağına ilişkin iddialara cevap verirken, söylenenlere itibar edilmemesi uyarında bulundu. Yıldırım, "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin" dedi.Hükümetin taşeron işçilere kadro düzenlemesinde sınav şartının bulunmasıyla harekete geçen yayınevleri, sınav ve mülakat hazırlık kitabı yayımladı. Fiyatları 30 ila 45 lira arasında değişen kitaplarda, Türkçe, matematik ve tarih gibi derslerin yanı sıra genel yetenek testleri ve mülakatla ilgili konular yer alıyor. Çalışma hayatı uzmanı Namık Tan ise taşeron işçileri uyardı. Söz konusu sınavların içeriğinin alınacak kadroya yönelik olduğunu ifade eden Tan, şunları kaydetti: "Taşeron işçilerin kadroya alınmasında da bu süreç aynı şekilde işler. Taşeron işçilerin, kadro sınavını gözlerinde büyütmesine ve bunun stresini yaşamasına gerek yok, diye düşünüyorum. Çünkü sınavın içeriği halihazırda yaptıkları işle ilgili olacaktır. Örneğin, taşeronda çalışan bir güvenlik personeline sınavda, yaptığı işle ilgili sorular sorulacaktır. Bundan dolayı kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, yaptıkları işle ilgili bilgi ve mevzuata hakim olsunlar.".