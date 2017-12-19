'Taşfırın' Tamer Karadağlı Çiğköfte Yoğurdu

Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde yere serilen Çocuklar Duymasın, pazar günü ekrana gelen 18'inci bölümüyle reyting sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.
FİNAL SÖYLENTİLERİ RAFA KALKTI
Meltem ve Haluk'un boşanma sürecine girdiği dizinin 18 veya 19'uncu bölümde final yapacağı bile konuşulmaya başlanmıştı. Ancak 18'inci bölümde yakalanan izleyici sayısı sayesinde final söylentileri rafa kalktı. Ayrıca dizinin 19'uncu bölüm fragmanı da yayınlandı.
SETTE SIRA GECESİ KURULDU
Meltem karakterine can veren Pınar Altuğ, Instagram hesabından önce dizinin reyting verilerini ardından da setten yüzlerin güldüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.
Oyuncular ve set çalışanları sıra gecesinde eğlenirken Tamer Karadağlı bir ara çiğköfte yoğurdu.
Yorum Yap