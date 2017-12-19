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Bu haber 19 Aralık 2017 10:54:44 Tarihinde eklenmiştir.

Vatandaştan Belediye'ye Çözüm Önerileri

Sitemizin takipçilerinden Mehmet Geçgel Urfa trafiği sorunu ve bu sorunun çözümüyle iligili açıklamlarda bulundu. Özellikle Urfa’da trafiğin yoğun olarak aktığı yerlerde yapılan veya yapılacak olan yeni yol çalışmalarını yoğun trafiği azaltacağı düşünülse de aslında Urfa trafiğini ve trafikle beraber birçok sorunu çözüme kavuşturabilecek alternatiflerin varlığından haberdarız. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin sunulmasıyla beraber uygulamaya dökülen öneriler uygulandığı takdirde şehir sorunlarımızda azalmalara gidilebilir. İşte tam da bu noktada sitemizin takipçilerinden Mehmet Geçgel Urfa’nın trafik, otobüs, minibüs, yol güzergâhlarında yaşanan sorunların çözümleriyle alakalı fikirlerini beyan etti.

Vatandaştan Belediye'ye Çözüm Önerileri

İşte Mehmet Geçgel’in taleplerini sıraladığı yazısı;

Yereldeki tüm kurum kuruluş ve idarecilerden Fikr-i beyan-ı taleb-i arzımız; Urfa’mızın sıkıntılarından birini dillendirip bu yönde taleplerimizi dillendirip sıralayacağız; 

Tüm ana arterlerin kamulaştırılıp genişletilmesi. (Devteşti, (21) Eyübiye (61)-(62) Akçakale (64) Karaköprü (74) Yeşildirek mah( 74) Emniyet Caddesi, Bankalar Caddesinin genişletilmesi 3-5-10 yıllık değil 20-30-50-100 yıllık geleceğe dönük proje ve çalışmaların yapılması yolların genişletilmesi)  

Trafikteki şehir içi minibüslerin sayısını düşürmek, ana halterler ulaştırmak raylı sistem metrobüs sisteminin oluşturulması, 

Kısa vadede Ana halterler 74 nolu dolmuş hattının çalıştığı güzergahı uzatıp Karaköprü’nün son noktasından Eyyübiye’nin son noktası Abdurrahman Dede veya Uğurlu Köyüne kadar uzatılması, 

90 nolu hattın Osman bey kampüs ve Araştırma Hastanesi’nden Organize Sanayisine kadar çalıştırılması uzatılması bu yönde düzenleme yapılması, Uzun vadede trafiğe ulaşıma katkı sağlamak adına (74nolu dolmuş u) Akçakale Hilvan arası, Cezaevi ve Havaalanına ulaşım için; 

(90 nolu dolmuşu) Viranşehir-Suruç arası ulaşıma kazandırmak yol güzergahında Viranşehir organizesi de bulunmaktadır. Haricen Suruç istikametine Tabur Komutanlığının taşınması oto alım satımın taşınması, otogarın orta vadede sanayi otoban civarına taşınması ve kooperatiflerin öncülüğünde Evren Sanayiye ek yapılan sanayiye ve organizeye Besicilik Sanayiye Aligöre (11nisan)a kadar 90 nolu şehir içi hattının çalıştırılması, ayrıca uzun vadedeki anahalter diye vurguladığımız görüşümüzü kısa vade de saatte bir yani saat başı uzun vade diye belirttiğimiz güzergâhı kısa vade de faaliyete geçirilebilir görmekteyiz. Ayrıca Bu güzergahlarda çalışan 90 ve 74 dk başı yada 2 dk da bir çalıştırılabilir. 
Bu ana halterlere ek minibüsler konularak sanayi Toki Evren Sanayi içi, Osman Bey Kampüsü içi, Karaköprü içi 63 ring hattının çarşıda üstlendiği faaliyet alanı gibi alanlar uluşturularak 61-21-62-74-64 vb gibi kısa-orta-uzun hatların birleştirilmesi ve düzenlenmesini trafiğe katkı olacağı düşüncesi ve arzusundayız. 

Ücretlerin makul olduğu düşüncesi ile kısa vade diye belirtilen 74-Karaköprü -Uğurlu güzergah ücretinin 2.00 tl olarak düzenlenmesi, aynı şekilde 90 nolu hattın Osmanbey kampüsü-Organize Sanayi hattının da 2.00 tl olması ve Urfa kart(Akbil)lerinin aktarma ücretlerinin 0.75 kuruş olması ve aktarma saat aralığının 2-3 saate uzatılması öngörüsü içindeyiz. 

Ana halterler başlangıç ve bitiş noktalarına minibüslerin toplanma bekletilmeleri istirahatleri uygun görünmekte, ve ara halterlerde çalışan midibüslerin son duraklarının istirahat ve midibüs toplanma alanı olması uygun görülmektedir, ve ara halter yapılan tüm hatlar o mahallelerin yoğunluğuna göre çalışma zaman aralığı belirlenip çalıştırılır. 

Ayrıca bu fikir doğrultusunda trafiğin rahata kavuşturulacağı öngörüsü içindeyiz, zira bir çok ara halter 21a 71a 73a 23a 33a gibi benzer güzergâhlar uzun güzergah ile ortadan kalkıp kısa halterlere dönüşecektir. 
Ayrıca yıllardır bir belirsizlik muamma halinde kentsel dönüşüm dolanıp durmakta bunu sebebi belediyelerin iştiraksız vurdumduymaz, kanun tanımaz hallerinden süregelmektedir, daracık 7 metrelik sokaklara 4 kat kaçak imar vermek hangi akılla izah edilebilir, insanlığa ve şehrin kültürüne gelişimine böylemi katkı sunulur? 

Parklar camiler okullar hastaneler e ayrılan parsel/alanlar özelleştirilip satılıyor, bu şehrin geleceğini çöpe atmaya kimsenin hakkı yok. Ayrıca şehrimizin nüfus yoğunluğu aldığı göç ve işsizlik oranları göz önüne alınarak şehrin sanayisine ve ekonomisine ayrıca katkı sağlanmalıdır, merkezdeki eski sanayinin hali ne ise 1984 de kurulan Evren sanayi de o hali aldı dükkânlar daraltılıp ek iş yerleri açılıyor, bunların düzenlenmesi projelendirilmesi şehrin ekonomisine cazibesine katkı sunacaktır, ayrıca sanatkârların ve belgelerinin ayrıca denetleyeceği şikâyetlerin dikkate alınacağı bir birim olmalıdır, zira esnaf usta olmadan ustalık yapmakta... 

Gereğini kamuoyunun düşüncelerine sunar ortak akıl ile şehrimizi ferahlatmanın yaşanılır hale getirmenin gayesi arzusu içindeyiz.
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