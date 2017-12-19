Urfa'daki Çakma Özel Okullar Tehlikeye Davetiye çıkarıyor

Bakanlar kurulunun almış olduğu karardan sonra dershanelerin özel okul bünyesine eklenmesiyle beraber eğitimin ismi değiştirilmiş ve öğrenciler dershane tercihlerini artık temel lise ve özel etüt merkezleri adı altında kurulan kurumlardan yana kullanmak zorunda kalmıştı.Türkiye’de özellikle lise ve sonrası eğitim dönemlerinin açığını dershanede kapatmak isteyen binlerce öğrenci eğitim gördüğü devlet okullarına değil de para vererek gittikleri dershanelere güvenerek eğitimlerini şekilllendirmeleri, devlet eğitiminin gerilere düşmesin sebep olmuş ve böylece kurul oylarıyla dershaneler kapatılıp yerine özel okul şartlarını taşıyan etüt merkezleri kurulmuştu. Hal böyle olunca dershane binalarının kullanımı ancak özel okul binalarının fiziki şartlarını taşırsa devam edilebileceğine karar verilmişti.Bakanlar Kurulu’nun dershaneler hakkında aldığı bu karardan sonra birçok bina fiziki şartlarını iyileştirme, özel okul standartlarına uygun hale getirme çalışmalarına koyulsa da şu anda Etüd Merkezi adı altında eğitim verilen kurumların hiç birinin fiziki şartı Bakanlar Kurulunda alınan kararlara uygun değil.Özellikle Urfa’da, konut amaçlı yapılan binaların Temel Lise, Etüd Merkezi gibi amaçlarla kullanılması tehlikeye davetiye çıkaracak yapılar arasında ilk sıraya yükseliyor.Konut yapımında projeler oluşturulmadan önce binanın ne için kullanılacağı, hangi amaca hizmet edeceği, ne kadar yük taşıyacağı, yapılacak olan konutta kalacak kişi sayısı, hareket ve yük gibi kesitler hesaplanır. Standart ölçülerde bir binanın yük taşıma kapasitesi metre kareye 200 kğ olarak hesaplanırken bu bina okul ve benzeri yapılarda kullanılacaksa metre kareye 500 kğ olarak hesaplanır.Fakat Urfa’da çocuklarımızı gönderdiğimiz Temel Lise, Etüt Merkezleri gibi kurumların bu şartları taşımadığını, binanın fiziki şartlarının yüzlerce öğrencinin sağlıklı eğitim almalarına engel olduğunu, Etüt Merkezlerinin uygun olmayan binalarda bulunmasıyla çok rahat anlayabiliyoruz. Urfa’da Temel Lise binalarını, İş yerlerinin üst katlarında, dükkânların sınıfa dönüştürüldüğü iş merkezlerinde, depo olarak kullanılan alanlarda görüyoruz. Bu tarz yerlerin eğitime uygun hale dönüştürülmesi, elbette ki eğitime uygun şartlarda olduğunu göstermiyor.Urfa’da eğitim verilecek olan bu tarz yerlere “Eğitime Uygundur” ruhsatı verenlerin bunu hangi şartlarda, hangi koşullarda verildiği bilinmese de, yasalara aykırı imzaların atıldığı aşikardır. Eğitim alanlarının iyileştirilmesi, bu tarz can ve mal kaybına sebebiyet verecek olan binaların denetlenmesi ve ruhsatların uygun şartları taşıyan merkezlere verilmesi için yetkililerin duruma bir an önce el atması gerekmektedir.