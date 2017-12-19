Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 19 Aralık 2017 00:39:15 Tarihinde eklenmiştir.

Merakla bekleniyordu Ve açıklandı!

Sonuçları belli oldu!

Merakla bekleniyordu Ve açıklandı!

18 Aralık On Numara sonuçları belli oldu. Bugün 802’inci hafta çekilişi gerçekleştirilen 18 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 156 bin 894 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.

İşte 18 Aralık On Numara sonuçları: 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76, 78 oldu.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
 
On Numara çekilişinde 10, 9, 8, 7 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazananlar arasından;
- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,
- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden
- 10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.
Talihlilerin bir yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.
 
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
 
18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir. 
 
Çekiliş sonucunda talihlilere verilecek ikramiyeler, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesap edilir. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekilişte elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿