Merakla bekleniyordu Ve açıklandı!

18 Aralık On Numara sonuçları belli oldu. Bugün 802’inci hafta çekilişi gerçekleştirilen 18 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 156 bin 894 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.İşte 18 Aralık On Numara sonuçları: 4, 6, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 60, 61, 75, 76, 78 oldu.On Numara çekilişinde 10, 9, 8, 7 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazananlar arasından;- 6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden- 10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.Talihlilerin bir yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl içinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.18 yaşından küçük olanlar On Numara çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponunda 1’den 80’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir.Çekiliş sonucunda talihlilere verilecek ikramiyeler, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesap edilir. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekilişte elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Bunlar; Olimpiyat oyunları, Türkiye’nin tanıtımı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’dur.