Bilici, Engelli dernek başkanları ile bir araya geldi

Engelli dernek başkanların sorun ve sıkıntıları dinleyen Müdür Bilici, engelli vatandaşların hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması, noktasında herkese bir görev düştüğünü vurgulayarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Müdür Bilici, “ Her zaman engellilerimizin yanındayız. Bu gün olduğu gibi her zaman engellilerimiz ile bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. ASP İl müdürlüğü olarak elimizden geldiğinden fazlası yaparak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dernek başkanlarımız ile bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunduk ” dedi.
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