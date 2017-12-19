ASP İl Müdürü Hasan Bilici, Engelli dernek başkanları ile bir araya geldi. ASP İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ASP İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Habib İpar, ASP İl Müdür yardımcısı Mürsel Keçeli, ŞASEMKOM başkanı Faruk Akbaş ile engelliler dernek başkanları katıldı.

Engelli dernek başkanların sorun ve sıkıntıları dinleyen Müdür Bilici, engelli vatandaşların hak ettikleri hayat şartlarına kavuşturulması, noktasında herkese bir görev düştüğünü vurgulayarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Müdür Bilici, “ Her zaman engellilerimizin yanındayız. Bu gün olduğu gibi her zaman engellilerimiz ile bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. ASP İl müdürlüğü olarak elimizden geldiğinden fazlası yaparak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dernek başkanlarımız ile bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunduk ” dedi.