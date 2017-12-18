Urfa'da Türbede Şok Olay!

Şanlıurfa'da 21 yaşında bir gencin cesedi türbede bulundu. İntihar ettiği tahmin edilen gencin Ömer Faruk M. olduğu öğrenildi. Olay yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirdi.