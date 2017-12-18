Asgari ücret 2018'de ne kadar olacak?



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİ KEZ TOPLANDI



TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BİN 893 TL

ARALIK AYI SONUNDA BELLİ OLACAK



BAŞBAKAN YILDIRIMDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

karşılığı çalışan milyonlarca çalışanlarını merakla bekliyor. Peki,kaç liraya çıkacak? Asgari Geçim İndirimi (nedir, nasıl hesaplanır? Görüşmeleri başlayan asgari ücrete ilişkin son detaylar...İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 15 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaştı.Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafını isetemsil etti.Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu) uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri komisyon ile paylaşıldı.Önümüzdeki günlerde de devam edecek Komisyon toplantıları ile 2018 yılında uygulanacak asgari ücretinöncesi netlik kazanması öngörülüyor. Mevcut durumda bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanan asgari ücret için sendikaların talepleri de gelmeye başladı. Asgari ücret görüşmelerine ev sahipliği yapaniçin taleplerininolduğunu açıkladı.başkanlığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret görüşmeleri ve işçi kesiminden gelen taleplere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu;"En doğru sonuç için garantör olacağız. İşçi ve işverenlerden fedakarlık veriyoruz. İnşallah bu yılki toplantımızda ülkemiz için ortak bir sonuçta karar kılacağımızı umuyorum. Tespit edilecek ücretin toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Aralık ayının sonunda tüm kesimleri memnun edecek rakamı açıklarız" dedi.Sarıeroğlu, "Son 15 yılda asgari ücret oransal bazda reel artış yüzde 83, nominal yüzde 662 oldu. 2002'de 184 lira olan asgari ücreti bin 404 liraya yükselttik. Asgari ücretin tüm kesimlerinin kazanacağı bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. İşçi kesimi talep listesiyle masaya otururken, işveren ise asgari ücrete teşvikin sürmesini istedi. Pazarlıklar aralık sonuna kadar sürecek ve yıl sonunda yeni asgari ücret belirlenecek.Başbakan Binali Yıldırım Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücret konusuna değindi. "Hükümetimiz hiçbir zaman enflasyonun altında ücret vermedi diyen Yıldırım en iyi rakam üzerinde mutabakata varılacağını belitti. İşte, Başbakan Yıldırım'ın dakika açıklaması;"Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak." dedi.