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Bu haber 18 Aralık 2017 20:04:09 Tarihinde eklenmiştir.

Asgari ücret 2018'de ne kadar olacak?

5 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Herkes 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Türk-İş asgari ücret talebini bin 893 lira olarak açıklamıştı. Hükümetle sendikalar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Asgari ücret 2018'de ne kadar olacak?

Asgari ücret karşılığı çalışan milyonlarca çalışan asgari ücret yeni yıl zamlarını merakla bekliyor. Peki, 2018 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2018'de ne kadar olacak? 2018 Ocak asgari ücret kaç liraya çıkacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir, nasıl hesaplanır? Görüşmeleri başlayan asgari ücrete ilişkin son detaylar...


ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİ KEZ TOPLANDI


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını 15 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaştı. 

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını iseTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri komisyon ile paylaşıldı.


TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BİN 893 TL


Önümüzdeki günlerde de devam edecek Komisyon toplantıları ile 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin 31 Aralık 2017 öncesi netlik kazanması öngörülüyor. Mevcut durumda bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanan asgari ücret için sendikaların talepleri de gelmeye başladı. Asgari ücret görüşmelerine ev sahipliği yapan Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıkladı. 
 

ARALIK AYI SONUNDA BELLİ OLACAK


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret görüşmeleri ve işçi kesiminden gelen taleplere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu;
 
"En doğru sonuç için garantör olacağız. İşçi ve işverenlerden fedakarlık veriyoruz. İnşallah bu yılki toplantımızda ülkemiz için ortak bir sonuçta karar kılacağımızı umuyorum. Tespit edilecek ücretin toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Aralık ayının sonunda tüm kesimleri memnun edecek rakamı açıklarız" dedi.

Sarıeroğlu, "Son 15 yılda asgari ücret oransal bazda reel artış yüzde 83, nominal yüzde 662 oldu. 2002'de 184 lira olan asgari ücreti bin 404 liraya yükselttik. Asgari ücretin tüm kesimlerinin kazanacağı bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum" diye konuştu. İşçi kesimi talep listesiyle masaya otururken, işveren ise asgari ücrete teşvikin sürmesini istedi. Pazarlıklar aralık sonuna kadar sürecek ve yıl sonunda yeni asgari ücret belirlenecek.


BAŞBAKAN YILDIRIMDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI


Başbakan Binali Yıldırım Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücret konusuna değindi. "Hükümetimiz hiçbir zaman enflasyonun altında ücret vermedi diyen Yıldırım en iyi rakam üzerinde mutabakata varılacağını belitti. İşte, Başbakan Yıldırım'ın dakika açıklaması;

"Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak." dedi.
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