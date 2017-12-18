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Bu haber 18 Aralık 2017 18:40:08 Tarihinde eklenmiştir.

Taşerona kadroda son dakika: Başbakan Yıldırım'dan açıklama!

Taşeron düzenlemesi için bekleyen binlerce işçi, açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte taşeron konusunda Başbakan Yıldırım'dan son dakika açıklaması.

Taşerona kadroda son dakika: Başbakan Yıldırım'dan açıklama!

Taşerona kadro verilmesi konusunu yakından takip eden binlerce taşeron işçisi, merakla kadronun verileceği tarihi araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeron hakkında geçtiğimiz haftalarda verdiği müjdeyle birlikte süreç hızlanmış ve taşeron düzenlemesi için önemli adımlar atılmıştı. Konuyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım son dakika taşeron açıklaması yaptı. İşte taşeron düzenlemesinde son gelişmeler ve detaylar.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SON DAKİKA TAŞERON AÇIKLAMASI

Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin büyük merakla beklediği kadro tarihi hakkında Başbakan Binali Yıldırım, açıklamada bulundu. 

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada taşeron düzenlemesi ile ilgili olarak "Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SARIEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sarıeroğlu, taşeron çalışanlara kadro düzenlemesine ilişkin "Taşeronda çalışan kardeşlerimiz merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesiyle ilgili müjdeyi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vermişti. "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" ifadesini kullanan Erdoğan, yaklaşık 900 bin taşeron işçisini sevindiren açıklamayı yapmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap vermişti.
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