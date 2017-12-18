Zam Geliyor,Milyonlarca Kişiye Müjde!

9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon verisi netleşmediğinden, Ocak zammını merak ediyor. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, Ocak'taki zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları var. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2017 yılı Aralık ayına ait beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 11.74'e yükseldi. Bu tahmine göre, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.52 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı da buna göre yüzde 5.52 olacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak. En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya çıkacak.Memurlar ve memur emeklileri de Ocak'ta enflasyon farkı alıp alamayacağını merakla bekliyor. Ocak'ta maaşları yüzde 4 artırılacak olan memurlar ve memur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu, fark alınabileceğini ortaya koydu. Son beklenti anketindeki yüzde 5.52'lik tahmin gerçekleşirse de memurlar ve memur emeklileri yüzde 1.52'lik enlasyon farkı alabilecek. Bu durumda Ocak zammı yükselecek..