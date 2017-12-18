Urfa'da Devreye Girdi,Takip Edilecek!

Türkiye genelinde meydana gelen olaylar artık İçişleri Bakanlığı’nda kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) anında izlenebilecek.

GAMER, 81 ilde devreye girdi

İçişleri Bakanlığı’nca kullanılan 95 yazılım, kodlanarak yeniden güncelendi. Tamamı milli imkânlarla ve İçişleri Bakanlığı’nın personeli tarafından geliştirilen kaynak kodları ve sunucularla Türkiye genelinde anlık veri, ses görüntü aktarma yapılacak, ileteşim kurulacak.

Ülke genelindeki ‘acil kodlu’ tüm olaylar, bu yazılımla anında canlı izlenebilmesine imkân sağlayan ‘kontrol merkezi’ne aktarılacak. İçişleri Bakanlığı’nın otopark alanın en alt katında kurulma çalışmasına başlanan ‘kontrol merkezi’nde eylem, protesto, gösteri, saldırı, kritik operasyonlar anında merkeze görüntülü olarak yansıtılacak. Dron ve İHA’larla çekilen görüntülerde anlık merkeze iletilecek. Olaylara müdahale, koordine etme de bu merkezden sağlanacak.

81 İLDE DEVREDE

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkei (GAMER), bakanlık merkezinde ve 81 ilde kuruldu. GAMER yazılımı ve uygulaması geliştirildi. Böylece 81 ilde yüksek teknolojiye sahip kriz yönetim birimleri oluşturuldu. Böylece, kamu düzeni ve güvenliğini bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda, bakanlık ve devletin ilgili tüm birimleriyle, doğru bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanacak. Bu yıl uygulamaya giren GAMER mobil uygulamasıyla da görüntü ve ses aktarımı aynı anda cep telefonları üzerinden de takip edilebilecek.

(Hürriyet)