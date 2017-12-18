​Ölen Yaşlı Adamın Cesedini Fareler Kemirdi

Olay geçe saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde yaşandı.Aynı mahallede oturan 65 yaşındaki Mustafa B., evde tek başına yaşayan babası Halil Bulak'ı (88) 10 gün boyunca göremeyince merak edip yaşadığı eve gitti.Kapıyı uzun süre çalan Mustafa B., herhangi bir cevap alamayınca komşuların da yardımıyla kilitli kapıyı zorlayarak açtıktan sonra içeri girdi.Babasını kanlar içerisinde görünce polise haber verdiİçeri girdikten sonra odaları arayan Mustafa B., babasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce sağlık ekipleri ile polise haber verdi.Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerdeki yaşlı adamı kontrol ettiklerinde uzun süre önce öldüğünü belirledi.Kol, yüz ve boyun kısmını fareler kemirdiPolis ekipleri, kol, yüz ve boyun kısmından et parçaları koparılmış yaşlı adamın öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı çevrede incelemede bulundu.Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir cinayet izine rastlanmazken yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği, vücudunun ise fareler tarafından kemirildiği iddia edildi.Ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın yaklaşık 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra tek başına yaşamaya başladığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.