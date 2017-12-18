​Yaşlı Adam Bakın Ne Çalıyor

Şanlıurfa merkezde bulunan bir iş yerinde tütün almak için tezgaha yanaşan yaşlı adam para bozdurma bahanesiyle tezgah önünde bulunan çocuğa para bozdurmak için göndermeye çalışır tezgah önünde giden satıcı çocuk yaşlı adam sağa sola bakarak daha sonra 5 kiloluk tütün poşeti alarak parkesini arasına aldı. Almam anı güvenlik kamerasına yansıdı parayı bozduran tezgâhçı çocuğa sonra alırım diye oradan uzaklaşır.İş yeri sahibi tezgahta eksik olan tütünü fark edince güvenlik kamerasını incelediğinde şok yaşadı.