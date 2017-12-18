Asgari Ücretliye Müjde,Devam Edecek...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücret çalışanının gözü kulağı Ankara'ya çevrilirken, asgari ücret komisyonunun ikinci toplantısında 100 liralık desteğin devam etmesi talebi gündeme geldi.İlave istihdama yapılan 773 liralık prim ve vergi desteğinin süreceğinin açıklanmasından sonra 100 liralık katkının da devam ettirileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl vergi dilimi sebebiyle asgari ücrette yaşanan düşüşün ardından, devletin sağladığı 100 liralık desteğinin bu yıl da devam etmesini istediklerini dile getiren Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Bir de asgari ücret senenin son iki ayında aşağı düşüyor. Geçen sene 100 liralık bir katkı payı oldu. Örgütlü olan iş yerlerinden bu katkının devam etmesini talep ediyoruz. Geçen sene yapılan uygulama devam etsin" şeklinde konuştu. Atalay, kamuoyunda oluşan çeşitli endişelere ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Bir konu daha var. Bazı yerlerde buraya üye olursanız kadroya geçersiniz, buraya üye olursanız kadroya geçmezsiniz gibi söylemler var. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum."