Taşeronlar İçin Güzel Haber,Garantiye Alındı!

Devlet kadrosuna geçecek taşeron çalışanların birikmiş kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları korunacak. Emekliliği yaklaşanlar da zamanı gelince emekli olacak. Emeklilik hesabı 4A (SSK) olarak hesaplanacakKamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi ile 400 bin belediye çalışanının kadroya geçiş süreci tamamlanmak üzere. Bütçe görüşmelerinin bitiminde Meclis'e gelmesi beklenen ve 12 maddeden oluşacağı söylenen yasa tasarısı çalışanların tüm haklarını koruyacak maddeler içeriyor. Böylece kadroya geçerken hiçbir çalışan mağduriyet yaşamayacak ve kazanılmış tüm hakları korunacak. Geçmiş dönemin sıfırlanması söz konusu olmayacak. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, ödenen primler ve biriken kıdem tazminatları aynen korunacak. Bu arada çalışanların kullanılmamış yıllık izinleri de saklı tutulacak. Ayrıca kıdemlerine göre yıllık izin hakları da sağlanacak.Taşeron işçilerin maaşlarında da herhangi bir eksilme söz konusu olmayacak. Aynen yaptıkları işe devam ederlerken hak ettikleri maaşları da almaya devam edecekler. Üstelik maaşlarını artık aracı şirketler değil, devlet ödeyecek ve bir sıkıntı olmadan paralarını zamanında alacaklar. Taşeron firmalarda çalışırken herhangi bir iş güvencesi olmayan işçiler her an işsiz kalma korkusu da yaşıyorlardı. Artık bu sıkıntı da ortadan kalkmış olacak. Kamunun garantisi ile iş güvenceleri de sağlanacak. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek.Kadroya geçecek işçiler kamuya geçişin ardından emeklilik sisteminde 4A kapsamında değerlendirilecek. Geçiş döneminde çalışanlar taşeron firmalardan devir alınacak. Bu firmalarla ilişikleri kesilirken, kamu işçisi olarak tescilleri yapılacak.- Maaşları garanti olacak- Tazminatları korunacak- Yıllık izinleri kıdemleriyle hesaplanacak- İşten atılma korkusu olmayacak- Emeklilikleri kıdemleriyle hesaplanacakHükümetin Meclis'e getirmeye hazırlandığı taşeron yasası ile sevinen işçilere, siyasetin bu adımından önce yargıdan da iyi haber geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, taşeron işçilerin kadro öncesi çalışmalarının kıdeme dahil olduğuna karar verdi. Taşeron bir işçinin açtığı dava önce Samsun 2'nci İş Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, kadroya geçiş öncesindeki mevsimlik işçi dönemindeki hizmetlerin kıdemde etkili olmaması gerektiğine işaret ederek ret kararı verdi. Dosya temyiz üzerine Yargıtay 7'nci Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, işçinin mevsimlik işçi döneminde, yani kadro öncesindeki çalışmalarının kadrolu çalışmaya başladığı dönemdeki ekonomik ve sosyal hakları düzenlenirken göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek yerel mahkemenin kararını bozdu.Daire'nin kararında, bu tür bir davanın açılması için 10 yıl hak düşürücü zaman aşımının bulunmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Kadroya alınmadan önceki çalışma ile kadroya alındıktan sonraki çalışma arasında niteliksel bir fark yaratılması ya da kadroya alınmadan önceki çalışma yok sayılarak davacı ve arkadaşları hakkında yeni işe girmiş gibi işlem yapılmasının kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır." Yerel mahkeme ilk kararında direnince dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, 7'nci Hukuk Dairesi'nin bozma kararının yerinde olduğunu, geçici işçilikten kadroya geçerken yapılacak intibak sırasında eski çalışmaların kadrolu çalışmaya eklenmesi gerektiğine işaret ederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Ayrıca Genel Kurul bu davayı diğer birçok dava dosyası için "emsal" olmak üzere değerlendirmeye aldı ve kararını böyle oluşturdu..