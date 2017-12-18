Urfalı Bomba Gibi Geliyor!

Şarkıcı Ferhat Göçer’in 3 senedir hazırlıklarını sürdürdüğü, 14 parçadan oluşan yeni albümü 'Bu Kalp İçinde Teksin' müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı“Üç senedir beklediğim an geldi, her bir şarkım için günlerce, haftalarca ve aylarca yoğun bir emek harcadık. Yeni albümümü sevenlerimle buluşturacak olmanın büyük heyecanını yaşıyorum” dedi.'Bu Kalp İçinde Teksin' albümü için 'Adeta Şampiyonlar Ligi gibi' tanımlaması yapan Ferhat Göçer, "Uğurum" dediği Zeki Güner’den 2 parça, Buray ve Gözde Ançel ikilisinden, Ersel Serdarlı’dan, Şebnem Sungur’dan ve Sezen Aksu’dan da 1'er şarkı aldı.Kendisinin de 2 şarkısının olacağı albümün sürprizi ise Erkin Koray’ın 'Cümbür Cemaat' parçası olacak. Fransızca bir şarkıyı da albüme alan Göçer, yeni yeteneklere de şans verdi ve 4 şarkısını kendisine ulaşan yetenekli, söz yazarı ve besteciden aldı.DMC etiketiyle çıkacak albümün ilk klip çalışması önümüzdeki günlerde 'O' şarkısına çekilecek.Ünlü aranjörler Febyo Taşel, Alper Atakan, Ozan Doğulu, Volga Tamöz, Ozan Bayraşa ve Ozan Çolakoğlu, Ferhat Göçer’in yeni albümünde buluştular.Altı farklı aranjör ile ilk kez bir arada çalışan Göçer’in, 'Bu Kalp İçinde Teksin' albümü bütün müzik marketlerde ve dijital platformlardaki yerini aldı.