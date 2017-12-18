Akçakale'de Kaza,1 Ölü!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki ilçesinde seyir halindeki otomobilin, yol kenarında bulunan çukura düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Akçakale-Şanlıurfa Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AP 012 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan çukura saplandı. Kazada, araçta bulunan Emine Uslu (45) ezilerek can verirken, sürücü ve araçta bulunan diğer bir kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Çukura saplanan araç, kepçe ile çıkarıldı.