Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek !

Cecil, ilk defa 2012’de yaptığı teklifin ardından 20 bin erkeğin başvurmasına rağmen kızının hala istediği gibi bir evlilik yapmamış olmasına içerliyor.Ancak zengin baba, kızı Gigi Chao’nun iki yıl önce uzun süredir beraber olduğu partneriyle evlendiği gerçeğini görmezden geliyor.Cecil, Malezya gazetesi Nanyang Siang Pau’ya yaptığı açıklamada “kızının özel hayatına karışmak istemediğini” dile getirse de kızına eş bulma arayışlarına devam ediyor.Gigi, Hong Kong’un tanınan LGBT aktivistlerinden ve eşcinsel hakları savunucusu bir grubun kurucusu.Cecil daha önce yaptığı duyuruda kızını baştan çıkartacak kişinin zengin ya da fakir olmasını umursamadığını, sadece cömert ve yumuşak kalpli olmasını önemsediğini belirtmişti.Cecil’in kızı Gigi ise South China Morning Post gazetesine, eşi Sean Eav’in bu açıklamaları “çılgınca” bulduğunu belirtti.Gigi, babasına defalarca bu teklifi yapmaktan vazgeçmesi için ısrar ettiğini söyleyerek çift olarak bu durumdan dolayı üzüntü duyduklarını açıkladı.Gigi, Hong Kong’un tanınan LGBT aktivistlerinden ve eşcinsel hakları savunucusu bir grubun kurucusuHong Kong’un en zengin insanlarından biri olan işadamı Cecil Chao Sze-tsung, lezbiyen kızını evliliğe ikna edecek erkek için teklif ettiği 60 milyon dolarlık (133 milyon dolar) ödülü iki katına çıkardığını duyurdu.Emlak, yatırım, finans, nakliye, mimarlık ve inşaat gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işadamı, miras bırakabilmesi için kızının bir erkekle evlenip çocuklarının olmasını istediğini aktardı.