Kaymakam Çelik, Tekstil Atölyesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Kalkınma Bakanlığı tarafından “Suriyeliler İçin Sosyal Uyum Programı” kapsamında finanse edilen ve Şanlıurfa Valiliği ile ortak yürütülen ‘Sodes İle Harranlı Ensar Ve Suriyeli Misafirler İçin Uyum Dikim Atölyesi’ projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Harran kaymakamlığı tarafından; kültürel değerleri yaşatmak - üretmek, ev kadınlarının ve Suriyeli misafirlerimizin iş ve sosyal hayatta yer alması ve yöre halkıyla Suriyeli Mültecilerin adaptasyonunu oluşturmak amacıyla hazırlanan proje Harran Konteyner Kent’te hayata geçirildi.

Sodes İle Harranlı Ensar Ve Suriyeli Misafirler İçin Uyum Dikim Atölyesi isimli proje açılışına; Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Harran Belediye Başkan Vekili Abdullah Fatıştooğlu, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, kurum amirleri ve kamp yönetimi katıldı.

Açılış sonrası açıklama yapan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik; “Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak beceri edinmelerini sağlamak, Harran ilçesindeki işsiz olan kadınlara, genç kızlara ve Suriyeli misafirlerimize yönelik olarak sosyal koşullarının iyileştirilmesi, Harranlı kadınların ve Suriyeli kadın misafirlerimizin tekstil atölyelerinde geleneksel kıyafetlerinin üretimi yaparak, ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak amacıyla bu projeyi hazırlandı. Projemizin amacı Suriyeli kadın misafirlerimizle birlikte Harran ilçesinin geleneksel kıyafetleri tek tek incelenerek renk, desen, şekil gibi teknik ve estetik özellikleri belirlenerek bu giysilerin tekstil atölyesinde üretmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktararak yok olmasını önlemektir.” Dedi.