“Kadına Yönelik Şiddet” Konferansı Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü konferans salonun da düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet” konulu konferansın açış konuşmasını Dr. Hasan Şık yaptı. Dr.Şık, günün anlam ve önemine değinerek konferansa gelen misafirlere teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra söz alan, Ruh Sağlığı Programı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammed Zorlu, Toplumsal Cinsiyet Kavramlarına değinerek, toplumsal bir takım yanlış inanışlar ve şiddetin türleri hakkında bilgi verdi.Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Selma Kahraman ise; Kadına yönelik şiddet olgusunun Türkiye de ve Dünyada ki durumu hakkında detaylı bilgi vererek sözü Şanlıurfa Şiddet Önleme ve İzleme Merkeziçalışanı Fatma Gümüş’e bıraktı. Gümüş, Şönim faaliyetlerine değindi.Yoğun ilgi gören konferansa, Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve Harran Üniversitesi öğrencileri katıldı.Ayrıca, İl bünyesinde 262 kişiye Kadına Yönelik Şiddete Hayır farkındalığı eğitimleri düzenlendi. İl içinde halkın görebileceği çeşitli yerlere afişler asılarak stantlar kurulmuştur. Kadına Şiddete HAYIR yazılı Turuncu tişörtler basılarak gençlik merkezleri ve il içinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimlerine katılan halka dağıtılmıştır. Sağlık Müdürlüğünün çalışanları turuncu tişörtleri giyerek kendi aralarında dostluk maçı turnuvası düzenledi.