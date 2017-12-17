Urfa'da Şok Olay,İntihar Etti...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 17 yaşındaki genç, oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle kendini asarak intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 5'inci katında okul arkadaşlarıyla birlikte kalan lise öğrencisi 17 yaşındaki M.F.P, bilinmeyen bir nedenle tavana astığı iple kendini asarak intihar etti.

Eve gelen arkadaşları, M.F.P’yi tavana bağlı ipte asılı bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.F.P‘yi asılı bulduğu yerden indirdi. Olayı duyan gencin yakınları olay yerine akın etti.

Gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İntihar eden gencin, psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.