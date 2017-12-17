Skandal! 'PKK devleti kurulacak'

Washington'daki düşünce kuruluşlarından Jamestown Vakfı'nın 11'inci terör konferansında kapanış konuşmasını eski ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) Başkanı ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Başkanı Michael Hayden yaptı. Hayden, toplantıdan sonra Amerika'nın Sesi'ne açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Ortadoğu'da özerk bir PKK devletinin kurulacağı öngörüsünde bulunan Hayden, "Benim fikrimce, Irak ve Suriye olarak bildiğimiz ülkeler artık yok. Tamamen yok olmadılar ama üniter devlet kimlikleri geride kaldı. Farklı oluşumlar çıkacak ortaya; bunlardan biri de özerk Kürdistan olacak. Biz Amerikalılar olarak son savaştaki katkılarından dolayı Kürtler'e minnettarlık duyuyoruz. Bu yüzden özerk bir Kürdistan olacağını Ankara'daki dostlarımızla oturup konuşmamız, anlatmamız lazım. Türkler'e 'Özerk bir Kürdistan Türkiye'nin güvenliği açısından ne şartlarda sizin için kabul edilebilir olur?' diye sormalıyız. Elbette, konuşması zor bir konu ancak hiç olmazsa dürüst bir diyalog olacaktır. Bu diyalog sürecini bence hemen başlatmalıyız" dedi.Michael Hayden, Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster'ın, dünyada aşırıcı ideolojilerin yayılması faaliyetlerinde şimdi Türkiye'nin de büyük rol oynadığı yolundaki sözlerine şaşırdığını da belirtti. Eski CIA Başkanı, "H.R. (McMaster) bunu neden söyledi bilmiyorum. Katar ve Türkiye'yi radikal ideolojilerin kaynağı olarak gösterdi. McMaster'ın değerlendirmesini eleştirmeden önce, bunları neden söylediğini öğrenmek isterim. Ama şunu diyebilirim ki, bu sözleri benim için biraz sürpriz oldu" diye konuştu.