Taşeronlar İçin Kritik Açıklama:O iş bitti!

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GÜVENLİK İŞÇİSİ DE KAPSAMA ALINDI

Düzenlemeyle ilgili yasa tasarısı Meclis’e gelmediği için farklı söylentiler de havada uçuşuyor. Bazı taşeron işçiler Alo 170 hattını arayarak sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Biz de merak edilen konuları araştırdık.Taşeronda çalışan işçilerin kamuya alınmalarında en son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. Kolay yoldan kamuya geçişi önlemek amacıyla yasanın yürürlük tarihine ‘yayımlandığı gün’ yerine taşerona kadro açıklamasının yapıldığı ‘4 Aralık’ tarihi yazılacak. Dolayısıyla en son 4 Aralık’ta SGK kayıtlarında taşeron işçi görünen herkes kamuda kadroya alınacak.Normalde kamuda 65 yaşın üstünde kimse çalışamıyor. Taşeron işçiler için de düzenlemeye böyle bir yasak konulmuştu. Talepler üzerine 65 yaş sınırı, henüz emekli olmamış taşeron işçiler için kaldırıldı. Buna göre, emekliliğini hak etmemiş taşeron işçileri emeklililiğini hak edene kadar kamuda çalışacak. Ancak emekli olanlar kadroya geçemeyecek!Kadroya alınacaklar listesine 69 farklı kurumda çalışan 50 bin işçinin girmeyeceği konuşuluyor. Ancak yasa Meclis’e geldikten sonra bu değişebilir. 69 kurum arasında hangileri var? Bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çaykur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden, TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa, Devlet Malzeme Ofisi, TİGEM, TMO, TİM, Şeker Fabrikaları, Denizcilik İşletmeleri.Düzenlemeyle yaklaşık 150 bin özel güvenlik personeli de kamuda kadroya geçecek. Güvenlik elemanları yasa gereği her 5 yılda bir eğitim, sağlık ve güvenlik sınavından geçiriliyor. Taşeron sisteminde niteliğini kaybeden özel güvenlik elemanları bu işi yapamıyordu. Ancak kamuya geçtikten sonra niteliğini kaybeden güvenlik elemanları işten çıkarılmayacak, aynı iş kolunda geri hizmette çalıştırılacak.