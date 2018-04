Fakıbaba Müjdeleri Sıraladı...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Et ve Süt Kurumu'nu karkas et ithalatı izin vermesi ve bu kurumun iki zincir marketle anlaşarak Türkiye genelinde uygun fiyatla kırmızı et ve kıyma satışı başlatması üzerine adeta Ankara'da yatıp kalkan besicilere destek geliyor. Karkas et ithalatı izni isteyen besicilere, canlı besi hayvan ithalatı için destek verilecek. Bu konuda çalışma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın besicileri desteklemek için radikal bir teşvik paketi hazırladığı öğrenildi.Pakette yer alması belenen en önemli madde; yurtdışından besi için getirilecek canlı hayvandan alınan yüzde 10 gümrük vergisinin sıfırlanması olacak. Besicilerin çok uzun zamandır beklediği bu adımla et üretiminin artması bekleniyor. İthal ettiği besi hayvanını hemen kesmeyip 3 ay besleyen çiftçilere hayvan başına 250 TL destek verilecek. Bu destek çiftçinin bir besilik hayvan masraflarının yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Bu destekler 200 ve üzeri hayvan sahipleri için geçerli olacak.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşen yerli hayvan üreticileri, Ankara'daki buluşmadan mutlu ayrıldı. Et ithalatını bitirip tamamen yerli üretimle 80 milyon tüketicinin ihtiyacını karşılama hedefiyle çalışan Bakanlığın, bu ay sonuna kadar radikal desteklerin önünü açacak bu paketin açıklanması bekleniyor.Yerli besicileri kabul eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, "İthalat meraklısı değilim siz üretin sizden alalım" mesajı verdiği öğrenildi. Görüşmeden Fakıbaba; yeni dönem destek paketlerine ilişkin bilgiler verdi. Yem konusunda da radikal önlemler alma kararı alan Bakanlık, yem için ekim alanlarını koruma ve destekleme için teşvik edici adımlar atacak.Görüşme sonrası yerli kırmızı üt üreticileri birliği gazetelere ilan vererek destekler için yetkililere teşekkür etti.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et için çalışma başlattıkları sırada da besicilere kapılarının açık olduğunu söylemişti. Fakıbaba, ilgili açıklamasında besicileri şu çağrıda bulunmuştu: "Bir yandan vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız. Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL'den satın alacağız.(Yeni Şafak)