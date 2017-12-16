​10 Gündür Kayıptı Cesetti Bulundu

Karaçulha mahallesinde yaşayan ve bir nakliyat şirketinde hamallık yaparak geçimini sağlayan Şanlıurfa’lı olduğu öğrenilen ve 10 gündür kayıp vaziyetteki evli iki çocuk babası 30 yaşındaki Aziz Özbay başına çuval geçirilerek öldürülmüş vaziyette bulundu.Sabah saatlerinde Karaçulha mahallesi çevre yolunda bulunan bir otomotiv şirketinin binasının arkasında tarlasına çift sürmeye gelen bir vatandaş ağır koku içerisinde bir ceset görünce hemen polise haber verdi. Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Gülsoy, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine giderek incelemede bulundu. 30 yaşlarındaki erkek cesedinin başına çuval geçirilmiş olduğu ve sol ayağının da tamamen parçalanmış vaziyette bulunduğu görülünce bölgedeki kayıp başvurularından yola çıkan polis ekipleri cesedin 12 yıldan bu yana Karaçulha mahallesinde yaşayan ve bir nakliyat şirketinde hamallık yaparak geçimini sağlayan aslen Şanlıurfa’lı olan Aziz Özbay olduğunu tespit etti. Ağır koku içindeki ceset olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmanın ardından Fethiye Belediyesi Cenaze Aracına alınıp Fethiye Devlet Hastanesi morguna getirildi.