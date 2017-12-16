​Su Hattını Kendi İmkanlarıyla Yaptılar

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde ilçe belediyesine içme suyu için başvuru yapan mahalle sakinleri sonuç alamayınca kendi imkanlarıyla içme su hattını kendileri yaptı.Sosyal medyadan açıklama yazan mahalle sakinleri “Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallemize ŞUSKİ'ye kayıtlı kuyudan su taşıyan borunun patlak olmasından dolayı Harran belediyesine ve Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) başvurularımız sonuçsuz kalınca kendi imkanlarımız ile, kendi paramız ile yeni boru getirdik.Her ay su faturası ödeyen vatandaşlar olarak bu kez boruyu yer altına döşemek için Harran belediyesine başvurduk ancak belediyemiz boruyu yeraltına döşemek için ŞUSKİ'den gelen kepçeyi 10 dakika sonra mahallenin bir haftadır susuz kalmasını önemsemeyerek geri çağırdı."Daha önemli bir işi vardır, bitirip gelir" diye beklemelerimizin sonuç vermemesi üzerine yine kendi imkanlarımızla 1500 liraya bir kepçe kiralayarak kendi paramız ile getirdiğimiz su borusunu yine kendi imkanlarımız ile yeraltına döşeyerek evlerimize su getirmek istedik ama ne çare, bu kez su kuyusunun bozuk olduğunu görünce ne yapacağımızı şaşırdık.Görevi olduğu halde mahallenin su ihtiyacını karşılayan boruyu değiştirmeyen, mahallelinin kendi imkanlarıyla getirdiği boruyu döşemek için kepçe vermeyen Harran Belediyesi ve ŞUSKİ'nin su kuyusunu nasıl ve ne zaman tamir edeceği de muamma.İşte size bir belediyecilik ve halka hizmet örneği.Susuz kalan bir mahalle ve buna kayıtsız kalan bir kurum ve bir belediye.Ancak şunu unutmayın ki bu halk, her ay su faturası ödediği halde içme suyu için kendi parası ile boru getirip, kendi parası ile yer altına gömdüğü gibi bu yönetimi sandığa gömmeyi de bilir.Şunun şurasında 2019'a ne kaldı ki?