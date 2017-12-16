Belsan Geri Adım Attı,İşlem Yapılmayacak!

Yapılan açıklamada;
''BASINA VE KAMUOYUNA Dün akşam saatlerinde 74 Nolu Toplu Taşıma aracında fenalaşan bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan kaptanımız yolda bir kaza geçirdiği ve bundan dolayı şeflerine hesap verdiği ve işten çıkarılacağı şeklinde haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan haber ve paylaşımlar asılsızdır. Kaptanımıza herhangi bir ceza veyahut yaptırım uygulanmamıştır. BELSAN A.Ş Genel Müdürü Nusret Urmak konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama; “Dün akşam 74 nolu Toplu Taşıma hattında görevli kaptanımız otobüste fenalaşan yolcuyu insani anlamda en yakın hastaneye ulaştırmıştır. Olayın bilgisi anında alınmıştır. Bu tür vakalarla sık sık karşılaşıldığından kurumumuz personellerin hepsine İş Sağlığı Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimleri verilmiştir. Kaptanımızı bu duyarlı davranışından dolayı bizzat arayarak takdir ve teşekkür ettim. Arkadaşımız işinin başında ve bu olaydan dolayı maaşından bir kesinti yapılmamıştır. Bugüne kadar bu konuda personelimize kesilmiş bir ceza olmamıştır” Kamuoyuna Saygılarımızla…" denildi.
Olay
Şanlıurfa'da Otobüs şoförü yolcusu rahatsızlanınca hastaneye hızlı bir şekil de gitti ve fenalaşan yolcusunu hastaneye ulaştırdı. Fakat küçük bir kaza yaşayan şoför iddialara göre bu olayı yaptığı için şeflerine hesap veriyor veya işten çıkarılacak.
Vatandaşlar olayın ardından sosyal medya da paylaştıkları yazı da ise şunları kaydetti, "Akşam saatinde karaköprü istikametine gitmekte olan 74 no'lu İETT otobüsü mehmet akif inan eğitim ve araştırma hastanesine yakınlarında fenalaşan yolcuyu yetiştirmeye çalışan kahramanşöför yön tabelalarina çarpti çarpma sonucu ufak çapta hasar meydana geldi ama olaydan sonra her nedense şöför şuan şeflerine hesap veriyor belkide işinden çıkarılacak diğer illerde aynı olaylar yaşandığında İETT şöförü kahraman ilan ediliyor ödüllendiriliyor bizim şu Şanlıurfa. da şöfer cezalandırılır ki birdaha böyle vaka olursa münübise hasar verilmesin icindeki insan ölsün diye yetkililer şöföre ceza verilmektedir." diyerek sitem ettiler. (Urfastar)
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