Belsan Geri Adım Attı,İşlem Yapılmayacak!

Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde Karaköprü istikametine gitmekte olan 74 nolu toplu taşıma aracında yaşanan şoförün rahatsızlanma hadisesi nedeniyle bugün Belsan A.Ş'den açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada;denildi.Şanlıurfa'da Otobüs şoförü yolcusu rahatsızlanınca hastaneye hızlı bir şekil de gitti ve fenalaşan yolcusunu hastaneye ulaştırdı. Fakat küçük bir kaza yaşayan şoför iddialara göre bu olayı yaptığı için şeflerine hesap veriyor veya işten çıkarılacak.Vatandaşlar olayın ardından sosyal medya da paylaştıkları yazı da ise şunları kaydetti, "Akşam saatinde karaköprü istikametine gitmekte olan 74 no'lu İETT otobüsü mehmet akif inan eğitim ve araştırma hastanesine yakınlarında fenalaşan yolcuyu yetiştirmeye çalışan kahramanşöför yön tabelalarina çarpti çarpma sonucu ufak çapta hasar meydana geldi ama olaydan sonra her nedense şöför şuan şeflerine hesap veriyor belkide işinden çıkarılacak diğer illerde aynı olaylar yaşandığında İETT şöförü kahraman ilan ediliyor ödüllendiriliyor bizim şu Şanlıurfa. da şöfer cezalandırılır ki birdaha böyle vaka olursa münübise hasar verilmesin icindeki insan ölsün diye yetkililer şöföre ceza verilmektedir." diyerek sitem ettiler. (Urfastar)