Urfalı İsim Tutuklandı!

Hakkında tehdit ve şantaj nedeniyle iddialar bulunan Abant TV Sahibi Mehmet Altun, Düzce Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesi üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Altun, Bolu Emniyeti tarafından yeniden hakim karşısına çıkartılmak üzere adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında savunmasını tekrarlayan Altun bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan A.O. isimli iş adamı, Bolu’da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan Mehmet Altun’un kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine FETÖ’cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mehmet Altun’un suçüstü yakalanması için çalışma başlattı. Tehdit ve şantajla kendisinden para istenildiğini söyleyen A.O. isimli iş adamı, seri numaraları alınmış paralarla tehdit ve şantaja aracılık ettiği ileri sürülen L.Y.’nin mağazasında televizyon kanalı sahibi Mehmet Altun ile buluştu. A.O.’nun seri numaraları alınmış paraları Mehmet Altun’a verdiği sırada polis ekipleri mobilya mağazasına operasyon düzenledi. A.O.’dan para alırken suçüstü yakalanan Mehmet Altun ve mağaza sahibi L.Y. olay yerinde gözaltına alındı. İ.A. ise emniyet güçleri tarafından operasyonun devamında gözaltına alındı. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrasında Mehmet Altun ve L.Y. adli kontrol şartıyla, İ.A. ise direkt serbest bırakılmıştı.Televizyon sahibi Mehmet Altun’un serbest bırakılması ile ilgili Savcılık bir üst mahkeme olarak Düzce Mahkemesine itiraz etti. Düzce Mahkemesi M.A.’nın tekrar gözaltına alınmasına karar vermişti. Karar sonrası dün akşam Mehmet Altun gözaltına alınmış, akşamı da emniyette geçirmişti.Mehmet Altun, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu gün 13.30’da adliyeye sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkartılan Altun son savunmasını yaptıktan sonra, mahkeme başkanı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.