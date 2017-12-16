Odadan hayalet geçiyor! Şoke eden anlar

Hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ev sahibi Stephen Lee, evde yaşayan Fransız Bulldog cinsi köpeğini kayda almak için geceleri çalıştırdığı kameranın çektiği görüntüleri seyretti.
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Gördüğü manzaradan ürken adam, odanın ortasından geçen beyaz ışık hüzmesinin ne olduğunu anlayamasa da evinin perili olduğuna ikna olduğunu söylüyor.
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Çekimden sonra da evde ürkütücü olaylar yaşadığını söyleyen adam videoyu defalarca tekrar tekrar izlemiş.Köpeklerinin sürekli aynı yere gözlerini diktiğini söyleyen Lee, evdeki bazı eşyaların da kendiliğinden yere düştüğünü söylüyor.
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Lee'nin kaydettiği görüntüleri internette paylaşması üzerine gelen yorumlar da evinin perili olduğuyla ilgili fikerini pekiştirmiş durumda.
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ESKİDEN AKIL HASTANESİYDİ... METRUK BİNADA 'HAYALET' ŞOKU!
Daily Mail'de yer alan habere göre, Kyla Peberdy adlı öğrenci, terk edilmiş metruk bir bina halinde olan eski bir akıl hastanesinde keşfe çıktı.
7 / 15Eskiden akıl hastanesiydi... Metruk binada 'hayalet' şoku!
Binada birtakım sesler duyan Kyla, soğuktan ürpererek girdiği binada gariplikler sezmeye başladığını ve gördüklerini fotoğrafladığını, fotoğraflarına dönüp baktığında bir 'hayalet' gördüğünü öne sürdü.
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Hayaletin binanın 'bekçisi' olduğunu söyleyen Kyla, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği , Wales tarafında bulunan Denbigh Akıl Hastanesi'nde dolaşırken çektiği fotoğrafa dönüp baktığında bir hayalet figürü görerek şoke olduğunu ve bu hayaletin geçmişte akıl hastanesinde çalışan bir 'bekçi' olduğunu ifade etti.
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Crewe'in Cheshire bölgesinde yaşayan Kyla, "Binada gerçekten çok korktum. Sanki o binada bir şeyler vardı ve varlığını bana hissettirdi" diye konuştu ve şöyle devam etti:
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"Arabaya dönene kadar gerçekten ne olduğunu anlamamıştım. Çektiğim fotoğraflara bakınca bunun bir hayalet olduğunu anladım.
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Hayaleti gördüğümde göğsümde dayanılmaz bir ağrı hissettim. Ve bu ağrı koluma kadar indi. Konuşamadım! Dilim tutuldu! Korkunçtu, çok korkunçtu...
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Gizemli varlığı gördükten sonra akıl hastanesinden kaçtım. Fakat kaçarken hala sesler duyuyordum.
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Arabada güvende olduğumu düşünsem de,fotoğrafa baktıkça korkunm daha da arttı."
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Kyla çok korktuğunu söylese de, ilerleyen zamanlarda akıl hastanesinin morguna da girmek istediğini söyledi.
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Kyla işin asıl 'paranormal' kısmının o morgda olduğunu ifade ederek, cesaretini toplayıp yeniden metruk binaya gireceğini anlattı.
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