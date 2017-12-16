Odadan hayalet geçiyor! Şoke eden anlar

Stephen Lee isimli İngiliz adam, geçmişte hastane olarak kullanılmış olan evinde kaydettiği güvenlik kamerası görüntüleri yüzünden, evinin perili olduğuna inanıyor.



​İngiltere'de eskiden hastane olarak kullanılmış olan bir evde çekile3n güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri oldukça ürküttü.



Hareket sensörünün uyarı vermesi üzerine ev sahibi Stephen Lee, evde yaşayan Fransız Bulldog cinsi köpeğini kayda almak için geceleri çalıştırdığı kameranın çektiği görüntüleri seyretti.

3 / 15 Gördüğü manzaradan ürken adam, odanın ortasından geçen beyaz ışık hüzmesinin ne olduğunu anlayamasa da evinin perili olduğuna ikna olduğunu söylüyor.

4 / 15 Çekimden sonra da evde ürkütücü olaylar yaşadığını söyleyen adam videoyu defalarca tekrar tekrar izlemiş.Köpeklerinin sürekli aynı yere gözlerini diktiğini söyleyen Lee, evdeki bazı eşyaların da kendiliğinden yere düştüğünü söylüyor.

5 / 15 Lee'nin kaydettiği görüntüleri internette paylaşması üzerine gelen yorumlar da evinin perili olduğuyla ilgili fikerini pekiştirmiş durumda.

6 / 15 ESKİDEN AKIL HASTANESİYDİ... METRUK BİNADA 'HAYALET' ŞOKU! Daily Mail'de yer alan habere göre, Kyla Peberdy adlı öğrenci, terk edilmiş metruk bir bina halinde olan eski bir akıl hastanesinde keşfe çıktı.

7 / 15 Eskiden akıl hastanesiydi... Metruk binada 'hayalet' şoku! Binada birtakım sesler duyan Kyla, soğuktan ürpererek girdiği binada gariplikler sezmeye başladığını ve gördüklerini fotoğrafladığını, fotoğraflarına dönüp baktığında bir 'hayalet' gördüğünü öne sürdü.

8 / 15 Hayaletin binanın 'bekçisi' olduğunu söyleyen Kyla, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği , Wales tarafında bulunan Denbigh Akıl Hastanesi'nde dolaşırken çektiği fotoğrafa dönüp baktığında bir hayalet figürü görerek şoke olduğunu ve bu hayaletin geçmişte akıl hastanesinde çalışan bir 'bekçi' olduğunu ifade etti.

9 / 15 Crewe'in Cheshire bölgesinde yaşayan Kyla, "Binada gerçekten çok korktum. Sanki o binada bir şeyler vardı ve varlığını bana hissettirdi" diye konuştu ve şöyle devam etti:

10 / 15 "Arabaya dönene kadar gerçekten ne olduğunu anlamamıştım. Çektiğim fotoğraflara bakınca bunun bir hayalet olduğunu anladım.

11 / 15 Hayaleti gördüğümde göğsümde dayanılmaz bir ağrı hissettim. Ve bu ağrı koluma kadar indi. Konuşamadım! Dilim tutuldu! Korkunçtu, çok korkunçtu...

12 / 15 Gizemli varlığı gördükten sonra akıl hastanesinden kaçtım. Fakat kaçarken hala sesler duyuyordum.

13 / 1 Arabada güvende olduğumu düşünsem de,fotoğrafa baktıkça korkunm daha da arttı."

14 / 15 Kyla çok korktuğunu söylese de, ilerleyen zamanlarda akıl hastanesinin morguna da girmek istediğini söyledi.