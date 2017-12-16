Sorun İstemiyorum,Süreniz Dolmak Üzere!

Kaynak: Dünya

Yasa gereği her 10 yılda bir tarım sayımı yapılması gerekiyor. Türkiye, en son sayımı 2001'de yaptı. Gelişen teknolojiye, yaygın iletişim olanaklarına rağmen 2011’de yapılması gereken tarım sayımı 6 yıldır yapılmıyor. Bu nedenle tarımla ilgili veriler güncel değil, güvenilir değil.Tarımda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvancılıkta TÜRKVET sistemleri doğru çalışmıyor.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 81 İl Müdürlüğü’ne 7 Aralık 2017 tarihli yazılı talimat göndererek bu kayıt sisteminin sağlıklı olmadığını anımsatıp yeni hayvan sayımı yapılması yönünde talimat verdiği bildirildi. Yazıda; 28 Nisan 2017 tarihinde her yaştan hayvanın küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun ivedilikle güncellenmesinin istendiği, buna rağmen bazı illerde güncelleme yapılmadığı ifade edildi.Hayvan varlığının güncellenmesi ile ilgili yazıda şöyle deniliyor:İl müdürlüklerine 7 Aralık’ta gönderilen yazılı talimatta tüm bu çalışmaların 20 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanması ve öncelikle elektronik posta ile sonra da resmi yazı ile genel müdürlüğe gönderilmesi isteniyor.Uzmanlara göre, verilen süre çok kısa. Bu kadar kısa sürede hayvanların sayılması mümkün değil.