İzdivaç Programında Skandal!

Şarkıcı Seda Sayan'ın evlilik programları hakkında verilen yasakları delmek adına internet üzerinde yayın yapmaya başlamasının ardından, programda yaşanan görüntüler kadın bedenini kullanma aşamasına vardı. Sayan'ın programın izlenirliği artırmak için belirlediği yayın politikası tepki çekti.RTÜK’ün uyarılarını ve yasaklarını hiçe sayarak evlilik programı formatını sürdürmeye devam eden Seda Sayan, sırf bu maksatla açtığı youtube kanalı üzerinden yayına devam ediyor. Burada yayınladığı program içeriğiyle kadın bedeni üzerinden rant sağlamaya çalışan Sayan’ın son programında mini etekli bir gelin adayının damadı etkilemek adına yaptığı dansa tanıklık ettik.Açtığı kanalda yüz binin üzerinde izlenme oranlarına ulaşan Seda Sayan’ın, tıkları artırmak adına RTÜK’ün yasaklarını daha ne kadar hiçe sayacağı ve bu tarz görüntüleri daha ne kadar yayınlamayı sürdüreceği merak konusu oldu.